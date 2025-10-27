15 दिन तक रोज हल्दी दूध पीने से क्या होता है? जानकर पूरे परिवार को पिलाना शुरू कर देंगे आप

Roj Haldi Doodh Pine Se Kya Hota Hai: हमें बचपन से ही रात को दूध पीने की आदत है. हालांकि आजकल की भागदौड़ के बीच भले ही कई लोगों की आदत छूट गई हो, लेकिन रोज रात को खाना खाने का बाद मां हमेशा एक कप दूध जरूर देती थी. कई लोगों के घर में दूध में हल्दी मिलाकर पीने की परंपरा भी चली आ रही है. लेकिन, जब से कोरोना काल चला है तब से लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हो गए हैं. अब लोग दूध में ऐसी चीजों को मिलाकर सेवन करने लगे हैं, जो हर बीमारी से बचाने में मदद करे. हालांकि कुछ लोग इन सब घरेलू नुस्खों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप 15 दिनों तक लगातार हल्दी वाला दूध पिएं तो शरीर में क्या असर होगा और कितने फायदे मिलेंगे. इन सभी फैक्ट्स को जान आप न सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे परिवार को ये दूध पिलाना शुरू कर देंगे.

हल्दी वाला दूध एक चमत्कारी घरेलू नुस्खा

भारत में अगर किसी को चोट लग जाए, सर्दी-जुकाम हो जाए या थकान महसूस हो, तो सबसे पहले घर में हल्दी वाला दूध दिया जाता है. इसे आयुर्वेद में गोल्डन मिल्क कहा जाता है. हल्दी और दूध दोनों ही अपने-अपने गुणों के लिए मशहूर हैं और जब इन्हें मिलाकर रोज पिया जाए, तो शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं. अगर आप लगातार 15 दिन तक रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो इसका असर न सिर्फ आपकी सेहत पर दिखेगा, बल्कि आप चाहेंगे कि पूरा परिवार इसे रोज पिए.

हल्दी में क्या खास है?

करक्यूमिन (Curcumin): हल्दी का मुख्य तत्व है, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है.

एंटीबैक्टीरियल गुण: संक्रमण से लड़ने में मदद करता है.

डिटॉक्सिफाइंग एजेंट: ये तत्व शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है.

दूध के फायदे (Benefits of Milk)

कैल्शियम और प्रोटीन: हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.

ट्रिप्टोफैन: अच्छी नींद लाने में मदद करता है.

लैक्टोज: एनर्जी का अच्छा स्रोत है.

15 दिन तक रोज हल्दी दूध पीने के फायदे (Benefits of Drinking Turmeric Milk Daily For 15 Days)

अगर आप 15 दिन तक रोज हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, सूजन कम होती है, नींद बेहतर होती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं. यह एक आयुर्वेदिक सुपर ड्रिंक है जिसे पूरे परिवार को देना फायदेमंद साबित हो सकता है.

1. इम्यूनिटी बढ़ती है

हल्दी वाला दूध शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है. सर्दी-जुकाम, वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है. इसलिए रोज

2. हड्डियों को मजबूती मिलती है

दूध में मौजूद कैल्शियम और हल्दी के सूजन कम करने वाले गुण मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह खासतौर पर फायदेमंद है.

3. नींद अच्छी आती है

रात को हल्दी दूध पीने से शरीर शांत होता है और नींद गहरी आती है. अनिद्रा की समस्या वाले लोगों को यह जरूर आजमाना चाहिए.

4. मानसिक तनाव कम होता है

अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है और तनाव कम करना चाहता है, तो हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को शांत करते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं.

5. दिल और लिवर की सेहत सुधरती है

हल्दी वाला दूध शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और लिवर को डिटॉक्स करता है. इससे दिल की सेहत भी बेहतर होती है.

कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध? (How to Make Turmeric Milk)

सामग्री:

1 गिलास दूध

आधा चम्मच हल्दी

स्वाद अनुसार शहद या गुड़ (वैकल्पिक)

विधि: दूध को गर्म करें, उसमें हल्दी मिलाएं और 5 मिनट तक उबालें. हल्का ठंडा होने पर शहद मिलाकर पिएं.

किन बातों का रखें ध्यान?

खाली पेट न पिएं: हल्दी दूध रात को सोने से पहले लेना बेहतर होता है.

ज्यादा हल्दी न डालें: ज्यादा मात्रा में हल्दी पेट में जलन कर सकती है.

एलर्जी वालों को परहेज: अगर किसी को हल्दी या दूध से एलर्जी है, तो डॉक्टर से सलाह लें.

पूरे परिवार के लिए क्यों जरूरी?

बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए.

बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए.

युवाओं की नींद और तनाव को सुधारने के लिए.

महिलाओं के हार्मोन संतुलन और त्वचा के लिए.

हल्दी वाला दूध एक ऐसा घरेलू उपाय है जो हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है. अगर आप इसे 15 दिन तक रोजाना पिएंगे, तो इसके असर को महसूस करेंगे. यह नुस्खा इतना असरदार है कि जानने के बाद आप चाहेंगे कि पूरा परिवार इसे रोज पिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)