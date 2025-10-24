एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? | 1 Din Me Kitna Pani Pina Chahiye

How much water should you drink in a day: पानी सिर्फ एक तरल नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन है. हम चाहे कितना भी अच्छा खाएं या स्वस्थ दिनचर्या अपनाएँ, अगर शरीर में पानी की कमी है तो स्वास्थ्य बिगड़ना तय है. इंसान का लगभग दो-तिहाई हिस्सा पानी से बना है. यही बात साबित करती है कि पानी हमारे अस्तित्व की बुनियाद है.

शरीर के लिए पानी क्यों जरूरी है?

जब हम पानी पीते हैं, तो वह सिर्फ गले की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि शरीर के हर कोने तक पहुँचकर कई महत्वपूर्ण काम करता है. यह हमारे खून को पतला रखता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है, पाचन को सहज बनाता है, त्वचा को नमी देता है और मस्तिष्क को सक्रिय रखता है. अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो थकान, सिरदर्द, मुँह का सूखना, चक्कर आना और कब्ज जैसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं.

हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है?

यह जरूरी नहीं कि सबको एक ही मात्रा में पानी की जरूरत हो. किसी व्यक्ति की उम्र, वजन, कामकाज, मौसम और खानपान जैसी चीज़ें तय करती हैं कि उसे कितना पानी चाहिए. गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना आने के कारण ज्‍यादा पानी की जरूरत होती है. जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं या जिम जाते हैं, उन्हें ज्यादा पानी चाहिए. वहीं, ठंड के मौसम में या बैठे-बैठे काम करने वालों को थोड़ा कम पानी पर्याप्त होता है.

एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए?

आमतौर पर डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क को दिनभर में लगभग 2 से 3 लीटर पानी यानी 8 से 10 गिलास तक पानी जरूर पीना चाहिए. कुछ लोग 8x8 नियम अपनाते हैं, जिसका अर्थ है दिन में आठ बार आठ औंस यानी लगभग 240 मिलीलीटर पानी. कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि हर 20 किलो वजन पर लगभग 1 लीटर पानी पर्याप्त है. उदाहरण के लिए, यदि किसी का वजन 60 किलो है, तो उसे लगभग 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए.

हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए औसत दैनिक पानी की मात्रा लगभग 15.5 कप और महिलाओं के लिए लगभग 11.5 कप है.

पानी पीने का सही तरीका और समय?

सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं, बल्कि उसे पीने का सही समय भी मायने रखता है. सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिएँ; यह शरीर को जगाता है और पेट को साफ रखता है. भोजन से पहले पानी पीना पाचन तंत्र को तैयार करता है. भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन धीमा हो सकता है. बेहतर है कि खाने के 45 मिनट बाद पानी पिएँ. व्यायाम के पहले और बाद में पानी पीना जरूरी है क्योंकि यह पसीने के जरिए खोए तरल की भरपाई करता है. सोने से पहले थोड़ा पानी पीना शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय रखता है.

ज्यादा पानी पीने के नुकसान?

यह मानना गलत है कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतना अच्छा रहेगा. अत्यधिक पानी पीने से शरीर में सोडियम की मात्रा घट जाती है, जिससे हाइपोनेट्रेमिया नाम की स्थिति बन सकती है. इससे सिरदर्द, उलझन, और कभी-कभी बेहोशी तक हो सकती है. इसलिए शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है. प्यास लगना इसका पहला संकेत है.

क्या जूस, चाय या कॉफी पानी का विकल्प हैं?

कई लोग सोचते हैं कि चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीकर भी पानी की जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन यह भ्रम है. इन पेयों में शुगर और कैफीन जैसे तत्व होते हैं, जो उल्टा शरीर से पानी खींच लेते हैं. अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दिन का ज्‍यादातर तरल सादा पानी होना चाहिए.

पानी की कमी का कारण

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं. लोग घंटों कंप्यूटर या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और तभी पानी पीते हैं जब प्यास लगती है. लेकिन तब तक शरीर कुछ हद तक डिहाइड्रेट हो चुका होता है. इसलिए दिनभर में छोटे-छोटे अंतराल पर पानी पीने की आदत डालें. चाहे टाइमर लगाएँ या अपने डेस्क पर बोतल रखें, पानी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)