वजन बढ़ाने के लिए दूध और घी के साथ खा लें ये सूखा मेवा, तेजी से बढ़ेगा वजन, मिलेंगे ये 7 फायदे

Chuhara For Weight Gain: दुबले पतले लोग वजन बढ़ाने के लिए करें छुहारे का इस तरह सेवन, इन समस्याओं में भी है बेहद फायदेमंद.

Read Time: 3 mins
Chuhara Benefits: छुहारा खाने के फायदे.

Chuhara Health Benefits: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान के कारण वजन का संतुलन बनाए रखना कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है. कुछ लोग वजन बढ़ाने की कोशिश में कई तरह की डाइट और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, जो शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा और पोषण नहीं दे पाते. ऐसे में उपाय के रूप में छुहारा यानी खजूर को अपनाना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.  

आयुर्वेद से लेकर वैज्ञानिक रिसर्च तक ने छुहारे के कई गुणों को प्रमाणित किया है, जो न केवल वजन बढ़ाने में मददगार हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. 

कैसे करें छुहारे का सेवन- (How To Consume Chuhara)

आयुर्वेद में छुहारे का सेवन दूध या घी के साथ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह संयोजन शरीर को पोषण, ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है.

छुहारे में प्राकृतिक शर्करा, विटामिन, तत्व और फाइबर भरपूर होता है. आयुर्वेद में इसे 'उज्जीवनी' माना गया है, जिसका अर्थ है जीवनशक्ति बढ़ाने वाला. आयुर्वेद के अनुसार, छुहारा पाचन शक्ति को मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है. इसे नियमित खाने से न केवल कमजोरी दूर होती है, बल्कि भूख भी बढ़ती है. शरीर को आवश्यक कैलोरी और ऊर्जा मिलती है, जिससे वजन बढ़ाने की प्रक्रिया आसान होती है. असल में वजन बढ़ाना केवल ज्यादा खाना खाने तक सीमित नहीं है. शरीर को ऐसे पोषक तत्व चाहिए जो मांसपेशियों और ऊतक वृद्धि में योगदान दें. छुहारे में मौजूद प्राकृतिक शर्करा यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि फाइबर पाचन को सुधारता है और शरीर में पोषण के अवशोषण को बढ़ाता है. 

छुहारा खाने के फायदे- (Chuhara Khane Ke Fayde)

1. खून की कमी-

छुहारा में पोटैशियम, मैग्नीशियम, और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों और रक्त निर्माण के लिए आवश्यक हैं. आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर को बनाए रखता है.

2. कमजोरी-

छुहारा से कमजोरी कम होती है और दिनभर की गतिविधियों के लिए ताकत मिल सकती है.

3. वजन बढ़ाने-

जिन लोगों का शरीर दुबला-पतला है उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है. वजन बढ़ाने के अलावा छुहारा कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है. 

4. दिल-

यह हृदय के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें पोटैशियम की मात्रा हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है. 

5. पाचन-

छुहारा फाइबर पाचन तंत्र को सुचारू बनाए रखता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दे सकता है.

6. इम्यूनिटी- 

छुहारा शरीर में सूजन कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकता है. 

7. एजिंग-

इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

