इस 7 दिन के चैलेंज को करें फॉलो, ताउम्र आपका दिल रहेगा हेल्दी, नहीं लगेगी कोई बीमारी

Healthy Heart: आपका दिल आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, इसलिए अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए अच्छी आदतें अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि आप हार्ट अटैक समेत कई तरह की दिल की बीमारियों से बच सकें. ऐसे में आज हम आपको '7-Day Heart Health Challenge' के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करने के बाद आपको दिल की हर बीमारी से छुटकारा मिल सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में.

दिन 1: प्लान बनाएं

दिल को हेल्दी और फिट रखने के लिए सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाइए, जिन्हें आप करना चाहते हैं, जो इस प्रकार हो सकता है.

हफ्ते में चार दिन, 30 मिनट की सैर.

स्मोकिंग को छोड़ना और शराब को कम करना.

जिम जॉइन करने या फिटनेस क्लासेस में जॉइन करना.

अपनी खाने की आदतों पर डाइटिशियन से बात करना.

दिन 2: दिल से जुड़ी चीजों के बारे में पढ़े

पुरुषों और महिलाओं में हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में पढ़ने के लिए समय निकालें और समझें कि किन कारण से लोगों को जल्दी दिल से जुड़ी बीमारी हो जाती है.

दिन 3: अपने आंकड़े जानें

दिल की हेल्थ के लिए इन पांच आंकड़ों के बारे में जरूर जानें और अपना टेस्ट करवाएं.

बॉडी मास इंडेक्स

ब्लड ग्लूकोज

ब्लड प्रेशर

टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल

हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन

दिन 4: उठें और चलें

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सभी वयस्कों को हफ्ते में 150 मिनट तक तेज एरोबिक एक्टिविटी या 75 मिनट जोरदार एरोबिक एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं. इसी के साथ आप साइकिलिंग,बॉलरूम डांसिंग और गार्डनिंग भी कर सकते हैं.

दिन 5: अपने दिल को स्ट्रेस- फ्री करें

दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो खुद को स्ट्रेस- फ्री रखने की कोशिश करें. हफ्ते का पांचवां दिन अपने लिए निकाले और स्ट्रेस- फ्री होने के लिए ध्यान करें. बता दें, लगातार स्ट्रेस हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है. ऐसे में ध्यान करने के अलावा स्ट्रेस को दूर करने के लिए दूसरों के साथ घुले-मिलें, एक्सरसाइज करें, हर रात पूरे आठ घंटे की नींद लें और खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरी सांस लें.

दिन 6: जंक फूड को कहें 'NO'

अगर आप दिल को हेल्दी रखना चाह रहे हैं और जंक फूड दबा कर खा रहे हैं, तो यकीनन आपको दिल से जुड़ी कई बीमारियां जकड़ सकती हैं. ऐसे में दिल की सेहत के लिए जंक फूड को 'NO' बोलना जरूरी है. ऐसे हेल्दी फूड खाएं और अपनी डाइट से सोडियम, रेड मीट, स्वीट, शुगर को पूरी तरह से हटा दें.

दिन 7: हेल्दी दिल के बने सपोर्टर

अगर आप ऊपर बताई गई सभी चुनौतियों का पालन कर लेते हैं, तो दिल के सपोर्टर बनें और हमेशा हेल्दी रखने के लिए साथ दें. इसी के साथ दूसरों की दिल की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करें.

