10 मिनट की आपकी 1 आदत, Heart Attack के रिस्क को 50% कर सकती है कम, डॉक्टर भी देते हैं सलाह

Heart attack risk kaise kare kam : डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की एक छोटी सी आदत आपके दिल को सालों तक मज़बूत रख सकती है और आपको इस जानलेवा खतरे से दूर कर सकती है.

Heart Health Tips : जब हम तेज चलते हैं, तो हमारा दिल तेजी से धड़कता है, जिससे रक्त का संचार (Blood Circulation) पूरे शरीर में बेहतर हो जाता है.

How to reduce Heart Attack risk : आजकल के तेज रफ्तार जीवन में, हमारे दिल पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. ऊपर से स्ट्रेस, खानपान की लापरवाही और कसरत की कमी... नतीजा, दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन आप 24 घंटे में से केवल 10 मिनट का समय निकाल लें तो आप दिल से जुड़े खतरे को 50 प्रतिशत कम कर सकते हैं. आपको इन 10 मिनट में क्या करना है, इसके बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में डिटेल में बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप अपने हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं. 

10 मिनट की वह आदत क्या है?

तेज कदमों से चलना (Brisk Walking)

बड़े-बड़े कार्डियोलॉजिस्ट (Cardiologist) और हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोजाना बस 10 मिनट तक तेजी से चलना, यानी इतना तेजी से चलना कि आपकी सांस थोड़ी फूलने लगे, आपके दिल के लिए सबसे अच्छी दवा है. यह कोई मुश्किल काम नहीं है. जब हम तेज चलते हैं, तो हमारा दिल तेजी से धड़कता है, जिससे रक्त का संचार (Blood Circulation) पूरे शरीर में बेहतर हो जाता है.

10 मिनट का वॉक इतना असरदार क्यों है? 

नसों की सफाई

तेज चलने से हमारे शरीर में LDL यानी 'खराब' कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और HDL यानी 'अच्छा' कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. यह नसों में जमा होने वाली गंदगी को साफ करने में मदद करता है.

ब्लड प्रेशर कंट्रोल

यह आदत हाई ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) को नियंत्रित करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, तो दिल पर जोर कम पड़ेगा.

तनाव (Stress) से छुटकारा

आज की सबसे बड़ी बीमारी है टेंशन. 10 मिनट की वॉक से एंडोर्फिन (Endorphins) नाम के हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो दिमाग को शांत करते हैं और दिल के दौरे का एक बड़ा कारण तनाव को कम करते हैं.

10 मिनट की वॉक के लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है. ये हैं कुछ आसान ट्रिक्स

लंच ब्रेक का इस्तेमाल

दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट ऑफिस के आस-पास तेज चलें.

फोन पर बात करते हुए

जब भी किसी से लम्बी बात करनी हो, तो बैठ कर नहीं, बल्कि चलते हुए बात करें.

पार्किंग दूर करें

अपनी गाड़ी को डेस्टिनेशन से 10 मिनट दूर पार्क करें और चलकर जाएं.अगर आप इसे रोजाना 10 मिनट से बढ़ाकर 20 या 30 मिनट तक ले जाते हैं, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे. पर शुरुआत बस 10 मिनट से ही करें.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

