'जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है' इस नए बॉलर को देख गदगद हैं वसीम अकरम, बताया विश्व क्रिकेट का भविष्य

Wasim Akram : महान गेंदबाज वसीम अकरम ने यूएई गेंदबाज 'वसीम अकरम' की जमकर तारीफ की है. 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात अकरम ने वसीम की गेंदबाजी देखकर खुश हैं और भरोसा जताया है कि जल्द ही यह गेंदबाज विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ेगा. दुबई में आयोजित हुए सीजन 4, DPWorldT20 में शारजाह वॉरियर्स की टीम का हिस्सा रहे वसीम अकरम ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है. यही कारण है कि पूर्व गेंदबाज अकरम ने अपने ही नाम के गेंदबाज की गेंदबाजी को देखकर उम्मीद व्यक्त की है. इस सीजीन वसीम ने 7 मैच खेलकर अबतक 5 विकेट लिए हैं.

DPWorldT20 के इंस्टा पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें महान गेंदबाज वसीम अकरम यूएई के गेंदबाज से बात कर रहे हैं और उन्हें गेंदबाजी के टिप्स देते दिख रहे हैं. अकरम ने यूएई के गेंदबाज के लिए कहा, 'जबरदस्त गेंदबाजी करता है, फील्डिंग भी अच्छा करता है, इसने मुझे काफी प्रभावित किया है." दूसरी ओर यूएई के वसीम ने कहा कि, "उनका नाम मेरे पिता जी ने आपके नाम को देखकर ही रखा था' जब अकरम ने यह बात सुनी तो उनकी हंसी निकल गई, इस वीडियो को क्रिकेट फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. यूएई के गेंदबाज की बात करें तो वसीम ने अबतक 7 टी20 मैच खेले हैं और 5 विकेट अपने नाम किए हैं

इंटरनेशनल लीग से यूएई क्रिकेट को फायदा

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) को UAE और दूसरे एसोसिएट देशों के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा बूस्ट बताया है. दुबई में पहले ILT20 ऑक्शन के मौके पर बात करते हुए, अकरम ने कहा था कि, "उभरते हुए क्रिकेट देशों पर इस टूर्नामेंट के पॉजिटिव असर पड़ेगा, अकरम ने कहा था, "इससे निश्चित रूप से उनके खेल को बहुत फायदा होगा, अगर आप UAE और दूसरी एसोसिएट टीमों के हाल के परफॉर्मेंस को देखें, तो उनमें काफी सुधार हुआ है."