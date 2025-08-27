विज्ञापन
डैंड्रफ का काल है ये एक घरेलू नुस्खा, मेहंदी में मिलाकर लगाएं ये चीज

Balo Ki Rusi Kaise Hataye: यहां हम आपको इस आसान और असरदार उपाय बताएंगे, जिसमें मेहंदी के साथ एक खास चीज मिलाकर लगाने से डैंड्रफ जड़ से खत्म हो सकता है. चलिए जानते हैं इसे आजमाने का सही तरीका.

डैंड्रफ का काल है ये एक घरेलू नुस्खा, मेहंदी में मिलाकर लगाएं ये चीज
Balo Ki Rusi Kaise Hataye: डैंड्रफ हटाने का घरेलू उपाय.

Balo Ki Rusi Kaise Khatam Kare: डैंड्रफ यानी रूसी एक परेशान करने वाली समस्या है. सिर में खुजली, सफेद चूरे जैसी परतें और बालों का झड़ना, ये सब डैंड्रफ के लक्षण हैं. बाजार में मिलने वाले शैंपू और हेयर प्रोडक्ट्स से कुछ समय के लिए राहत तो मिलती है. लेकिन, असर स्थायी नहीं होता. ऐसे में अगर आप एक प्राकृतिक और असरदार घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं, तो मेहंदी में मिलाकर लगाने वाला यह नुस्खा आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. यहां हम आपको इस आसान और असरदार उपाय बताएंगे, जिसमें मेहंदी के साथ एक खास चीज मिलाकर लगाने से डैंड्रफ जड़ से खत्म हो सकता है. यह नुस्खा न सिर्फ बालों को पोषण देता है, बल्कि उन्हें मजबूत, चमकदार और हेल्दी भी बनाता है. चलिए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय के बारे में.

ये भी पढ़ें- Ganesh Ji की प्रिय दूर्वा घास, सिर्फ पूजा नहीं, सेहत के लिए भी है रामबाण, जानिए इसके 5 अनोखे लाभ

बालों के लिए मेहंदी का जादू

मेहंदी सिर्फ बालों को रंगने के लिए नहीं होती, बल्कि इसमें एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प को साफ रखते हैं और डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं. यह स्कैल्प को ठंडक देती है और बालों को मजबूत बनाती है.

डैड्रफ से छुटकारा पाने के लिए मेहंदी में मिलाएं नींबू का रस

अब बात करते हैं उस खास चीज की जो मेहंदी के साथ मिलाकर डैंड्रफ को पूरी तरह खत्म कर सकती है, नींबू का रस. नींबू में विटामिन C और प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प की गंदगी और डेड स्किन को हटाने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें- किस विटामिन की कमी से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता?

कैसे बनाएं ये हेयर पैक:

  • 4–5 चम्मच मेहंदी पाउडर लें.
  • उसमें 1–2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं
  • जरूरत अनुसार पानी डालकर पेस्ट बना लें.
  • इस पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक लगाएं.
  • शावर कैप से बालों को ढंक लें
  • 30–40 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से धो लें.

डैंड्रफ के लिए वैकल्पिक चीजें अंडा या दही

  • अगर आप चाहें तो नींबू की जगह अंडा या दही भी मेहंदी में मिला सकते हैं.
  • अंडा बालों को प्रोटीन देता है और स्कैल्प को पोषण पहुंचाता है.
  • दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है और नमी देता है.
  • इन दोनों विकल्पों से भी डैंड्रफ में काफी राहत मिलती है.
इसके क्या फायदे हैं:-

  • डैंड्रफ की जड़ से सफाई
  • बालों को मजबूती और चमक
  • स्कैल्प को ठंडक और पोषण
  • बालों का झड़ना कम
  • कोई साइड इफेक्ट नहीं

अगर आप बार-बार डैंड्रफ से परेशान हो रहे हैं और हर बार शैंपू बदलने से थक चुके हैं, तो अब वक्त है इस घरेलू नुस्खे को अपनाने का. मेहंदी और नींबू का यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ़ असरदार है, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक भी है. नियमित इस्तेमाल से आपके बाल फिर से चमकदार, मजबूत और डैंड्रफ-फ्री हो जाएंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

