विज्ञापन
विशेष लिंक

घर में किसी की नजर कमजोर है तो उन्हें खिलाएं ये चीज, आंखों की रोशनी कर सकती है बेहतर

Natural Remedies For Poor Eyesight: आजकल मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है. अगर आपके घर में किसी की नजर कमजोर हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ घरेलू चीजें ऐसी हैं जो आंखों की रोशनी को बेहतर बना सकती हैं.

Read Time: 4 mins
Share
घर में किसी की नजर कमजोर है तो उन्हें खिलाएं ये चीज, आंखों की रोशनी कर सकती है बेहतर
Diet For Poor Eyesight: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

Foods That Improve Vision Naturally: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और लगातार स्क्रीन देखने की आदत के कारण आंखों की रोशनी कमजोर होना आम बात हो गई है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग नजर की समस्या से परेशान हैं. अगर आपके घर में किसी की नजर कमजोर हो रही है, तो कुछ खास चीजें उनके खानपान में शामिल करके आप उनकी आंखों की रोशनी को बेहतर बना सकते हैं. ये चीजें न सिर्फ न्यूट्रिशन भरपूर होती हैं, बल्कि आंखों की सेहत को भी मजबूती देती हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे ऐसी घरेलू चीजों के बारे में, जो आसानी से उपलब्ध हैं और आंखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से सुधार सकती हैं.

आंखों की रोशनी तेज करने के लिए फूड्स (Foods To Improve Eyesight | Ankho Ki Roshni Badhane Wale Foods)

1. गाजर - आंखों का सबसे अच्छा दोस्त

गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है. रोजाना एक गाजर खाना या गाजर का जूस पीना आंखों को ताकत देता है. यह रेटिना को मजबूत करता है और नाइट विजन में भी मदद करता है.

2. पालक - हरी सब्जियों का चमत्कार

पालक में ल्यूटिन और ज़ेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आंखों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं. यह आंखों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और उम्र के साथ आने वाली नजर की समस्याओं को कम करते हैं.

यह भी पढ़ें: कद्दू के बीज खाने के फायदे और नुकसान, सेवन करने का तरीका

3. बादाम - दिमाग और आंखों दोनों के लिए फायदेमंद

बादाम में विटामिन ई होता है, जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है. रोजाना 4–5 बादाम रात में भिगोकर सुबह खाने से नजर तेज हो सकती है. इसे बच्चों को भी दिया जा सकता है.

4. मछली - ओमेगा-3 फैटी एसिड का स्रोत

अगर घर में कोई मछली खाता है, तो हफ्ते में दो बार मछली देना फायदेमंद हो सकता है. मछली में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड आंखों को सूखने से बचाता है और रेटिना को मजबूत करता है.

5. संतरा और नींबू - विटामिन सी से भरपूर

विटामिन सी आंखों की नसों को मजबूत करता है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाता है. रोज़ाना एक संतरा या नींबू पानी पीना आंखों के लिए अच्छा होता है.

यह भी पढ़ें: विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या उथल-पुथल होती है?

6. आंखों का व्यायाम और आराम

खाने के साथ-साथ आंखों को आराम देना भी जरूरी है. हर 20 मिनट बाद स्क्रीन से नजर हटाकर 20 सेकंड के लिए दूर देखें. आंखों को घुमाना, झपकाना और हल्के हाथों से मसाज करना भी फायदेमंद होता है.

अगर घर में किसी की नजर कमजोर हो रही है, तो उन्हें यहां बताई गई चीजें खिलाएं. ये सभी चीजें आसानी से घर में मिल जाती हैं और किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षित हैं. थोड़ी सी देखभाल और सही खानपान से आंखों की रोशनी को बेहतर बनाया जा सकता है.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Natural Remedies For Poor Eyesight, Foods That Improve Vision Naturally, Eye Health Diet Plan, Vitamins For Better Eyesight, Superfoods For Eye Health, Home Remedies For Weak Vision, Eye Vision Improvement Tips, Diet For Healthy Eyes, Best Food For Eyesight Recovery
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com