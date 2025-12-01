200% बढ़ जाता है सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा, सर्दियों के फेवरेट ये 5 Indian Foods हो सकते हैं जानलेवा

Heart Attack Risk in Winter: सर्दी का मौसम आते ही हम गरमागरम पकवानों और रजाई के आराम में खो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम आपके दिल के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर्स बताते हैं कि ठंड के महीनों में सर्दियों में हार्ट अटैक का ख़तरा 200 फीसदी तक बढ़ जाता है! यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसके पीछे कई कारण हैं. आज हम आपको बताएंगे कि ठंड में दिल का दौरा क्यों पड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात—वो 5 जानलेवा Indian Foods कौन से हैं, जिनसे आपको इस मौसम में तुरंत बचना चाहिए!

क्यों बढ़ जाता है सर्दियों में हार्ट अटैक का ख़तरा?

सर्दियों में दिल पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है. इसके मुख्य कारण हैं:

रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना (Blood Vessel Constriction): जब बाहर का तापमान गिरता है, तो शरीर अपने मुख्य अंगों को गर्म रखने के लिए रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को सिकोड़ लेता है. इससे ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) बढ़ जाता है. खून का गाढ़ा होना (Thickening of Blood): ठंड में खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल को इसे पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. विटामिन-डी की कमी: धूप कम मिलने से विटामिन-डी का स्तर गिरता है, जो सीधे तौर पर दिल की सेहत को प्रभावित करता है.

इन सभी कारणों से दिल के दौरे का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.

Also Read: घर और दुकान से चूहे भगाने के 7 आसान उपाय: कौन सी गंध से भागते हैं चूहे? | चूहों से छुटकारा कैसे पाएं, जानें चूहे भगाने का रामबाण तरीका

5 जानलेवा Indian Foods जिनसे तुरंत बचें!

ठंड में हम अक्सर ऐसे फूड्स का सेवन करते हैं, जो स्वाद में तो लाजवाब होते हैं, लेकिन हमारे दिल की सेहत बिगाड़ सकते हैं. दिल को स्वस्थ रखने के लिए इन 5 इंडियन फूड्स से दूरी बनाना ज़रूरी है:

1. ज़्यादा डीप-फ्राइड स्नैक्स (Deep Fried Samosa/Pakora)

सर्दियों में गरमागरम समोसे, कचौरी, या पकौड़े खाने का मन करता है. लेकिन इनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो धमनियों (Arteries) में ब्लॉकेज (रुकावट) पैदा कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं.

2. मलाईदार/फुल-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स (Full-Fat Dairy)

ठंड में कुछ लोग चाय या कॉफी में ज़्यादा मलाई वाला दूध या पनीर खाते हैं. फुल-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद सैचुरेटेड फैट दिल के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

3. अत्यधिक नमक वाले अचार और नमकीन (High-Salt Pickles/Namkeen)

भारतीय खाने में अचार और नमकीन का खूब इस्तेमाल होता है. इनमें नमक (सोडियम) की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ सकता है, जो हार्ट अटैक का सीधा कारण है.

4. ज़्यादा चीनी वाली मिठाइयाँ (High Sugar Sweets)

ठंड में होने वाले त्योहारों या पार्टियों में हम ज़्यादा मीठी मिठाइयाँ खा लेते हैं. चीनी की अधिकता से शरीर में सूजन (Inflammation) बढ़ती है, वजन बढ़ता है, और यह दिल की सेहत के लिए ख़तरा पैदा करता है.

5. भारी, घी/तेल से लदे परांठे (Heavy Parathas)

आलू या गोभी के परांठे को खूब सारे घी या तेल के साथ खाने से बचें. ये फूड्स पचाने में भारी होते हैं और तुरंत फैट बढ़ाते हैं, जो सर्दियों में पहले से ही धीमी पाचन क्रिया के लिए चुनौती बन जाता है.

याद रखें: इन चीज़ों को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी मात्रा को बेहद सीमित करें.

सुरक्षित रहें: क्या खाएं?

सर्दियों में अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए सूप, गाजर, पालक, शकरकंद और ओमेगा-3 से भरपूर नट्स (जैसे अखरोट) को अपनी डाइट में शामिल करें.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)