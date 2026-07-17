अल्कोहल से भी ज्यादा खतरनाक! ये 5 चीजें चुपचाप खराब कर रही हैं आपका लिवर

लिवर को हेल्दी रखना है, तो सबसे पहले अल्कोहल पीना बंद करो. यह एक डायलॉग सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ आदतें और आम चीजें भी जिम्मेदार हो सकती हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई चीजों का इस्तेमाल लोग बिना किसी चिंता के करते हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जो आपके लिवर की सेहत बिगाड़ सकती हैं.

जरूरत से ज्यादा पेनकिलर लेना

कई लोग शरीर में हल्का दर्द उठते ही पेनकिलर दवा ले लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा इन दवाइयों का सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर आप हर छोटे दर्द में इन दवाओं को लेते हैं, तो इससे लिवर पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

ज्यादा चीनी और फ्रुक्टोज वाली चीजें

कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस, कैंडी और केक जैसी चीजों में शुगर भर-भर कर डाली होती है. ऐसे में लगातार इनका सेवन करने से लिवर में फैट जमा होने लगता है, जिससे नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा बढ़ सकता है. अगर आपका भी दिन बिना कोल्ड ड्रिंक पिए नहीं निकलता, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत.

प्रोसेस्ड और जंक फूड

बर्गर, पिज्जा, चिप्स जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं, लिवर के लिए उतने ही खतरनाक हैं, इनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो लिवर में सूजन बढ़ा सकते हैं और फैट जमा होने का कारण बन सकते हैं. लंबे समय तक इन चीजों का सेवन लिवर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है.

बिना सलाह के सप्लीमेंट लेना

आजकल फिटनेस और वजन घटाने के नाम पर कई तरह के सप्लीमेंट्स बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग बिना किसी से पूछे खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें ऐसे तत्व हो सकते हैं जो लिवर के लिए हानिकारक साबित हों. ऐसे में बिना जांचे-परखे सप्लीमेंट्स और स्टेरॉयड लेना खतरनाक साबित हो सकता है.

हेपेटाइटिस जैसी वायरल बीमारियों को नजरअंदाज करना

हेपेटाइटिस बी और सी जैसे वायरल संक्रमण लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. समय पर इलाज न मिलने पर ये समस्याएं स्थायी लिवर डैमेज का कारण बन सकती हैं, इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन, साफ-सफाई और सुरक्षित स्वास्थ्य आदतें अपनाना जरूरी है.

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