नेचुरल सप्लीमेंट्स का काम करती हैं ये 10 चीजें, सेहतमंद रहने के साथ ताकत बढ़ाने और सभी विटामिन्स की कमी होगी पूरी

Food supplements for Health: जब भी हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, तो हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? हमारे रोजाना के खाने में कई जरूरी पोषक तत्व छूट जाते हैं. इन्हें पूरा करने के लिए सही सप्लीमेंट्स का सेवन जरूरी होता है. सप्लीमेंट हमारे शरीर में उन कमियों को पूरा करने का काम करते हैं. ये टैबलेट या सिरप की फॉर्म आते हैं. सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी बढ़ाने, एनर्जी बैलेंस करने, हार्मोन बैलेंस करने और पूरी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कुछ नेचुरल सप्लीमेंट भी हैं जिनको को इन दवाओं वाले सप्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं? यहां हम ऐसे 10 प्राकृतिक सप्लीमेंट्स के बारे में बता रहे हैं जो आपकी शरीर में सारी कमियों को दूर कर हेल्दी रहने में मदद करते हैं.

10 चीजें जिन्हें रोजाना के सप्लीमेंट्स में शामिल करना जरूरी- (10 Things You Should Add In Your Daily supplements)

1. अश्वगंधा

यह एक प्राचीन औषधि है जो शरीर में तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को बैलेंस करती है. इससे तनाव कम होता है, सहनशक्ति बढ़ती है और हार्मोन बैलेंस होते हैं.

ये भी पढ़ें: भूलने की बीमारी को कैसे ठीक करें? ये 5 काम करने से हर एक बात रहेंगी आपको याद

2. शिलाजीत

शिलाजीत में फुल्विक एसिड और 80 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं. यह शरीर को एनर्जी देता है, याददाश्त बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है.

3. अलसी का तेल

यह ओमेगा-3, 6, 9 फैटी एसिड और लिगनन्स का अच्छा स्रोत है. यह कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल की सेहत सुधारता है, हार्मोन संतुलित करता है और त्वचा व पाचन को बेहतर बनाता है.

4. काला जीरा

इसे बरकत का बीज कहा जाता है. इसमें थाइमोक्विनोन होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, सूजन कम करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और त्वचा व लिवर की सेहत सुधारता है.

ये भी पढ़ें: लंबा फास्ट रखने के फायदे और नुकसान, कितने घंटे का व्रत रखना सही है?

5. बर्बरीन

यह एक पौधों से मिलने वाला यौगिक है जिसे नेचुरल ओजेम्पिक भी कहा जाता है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और मेटाबॉलिज्म व दिल की सेहत को सुधारता है.

6. मेथी

मेथी में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होता है. यह पाचन सुधारता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, हार्मोन संतुलित करता है और महिलाओं में दूध उत्पादन व पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है.

7. सी बकथॉर्न

यह पोषक तत्वों से भरपूर बेरी है जिसमें ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन A, C, E, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह त्वचा की मरम्मत, दिल की सेहत, पाचन, इम्यूनिटी और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को संतुलित करता है.

ये भी पढ़ें: सोने से पहले 2 लौंग चबाकर गर्म पानी पीने से क्या होता है? चमत्कारिक फायदे जान सेवन किए बिना रह नहीं पाएंगे आप

8. मैग्नीशियम

यह एक जरूरी मिनरल है जो शरीर में 300 से ज्यादा क्रियाओं में मदद करता है. यह मांसपेशियों, नसों, हड्डियों, दिल की धड़कन, नींद, मूड और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है.

9. लहसुन का तेल

इसमें एलिसिन और सल्फर यौगिक होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सुधारते हैं और इंफेक्शन से बचाव करते हैं.

10. कद्दू के बीज

यह पोषण से भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह दिल, हड्डियों, नींद, इम्यूनिटी और प्रोस्टेट की सेहत को सुधारते हैं.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)