8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, DA-DR में होगा बंपर इजाफा! जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल 2026 बहुत ही शानदार रहने वाली है. अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, महंगाई के नए आंकड़े आ चुके हैं और इनसे साफ संकेत मिल रहा है कि आपकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2026) को लेकर भी सरकार की तरफ से हलचल तेज हो गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में आपकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा आने वाला है.

महंगाई भत्ते में कितनी होगी बढ़ोतरी

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. नवंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) में 0.5 पॉइंट की तेजी देखी गई है, जिससे यह अब 148.2 पर पहुंच गया है. पिछले पांच महीनों से यह इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है. नवंबर के आंकड़ों को देखें तो अब महंगाई भत्ता 59.93% तक पहुंच चुका है. इसका मतलब है कि जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए अब 60% के आंकड़े को छू सकता है, जो पिछले साल के 58% से ज्यादा है. अगर दिसंबर का डेटा भी बढ़कर आता है, तो कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा.

हालांकि अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इसलिए अभी 2% या 3% का इजाफे की उम्मीद करना जल्दबाजी होगा.

DA और DR में बढ़ोतरी कैसे तय होती है?

बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार यह पैसा कैसे बढ़ाती है. आसान भाषा में समझें तो सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़ों को देखती है और उसी के आधार पर कर्मचारियों का डीए (DA) और पेंशनर्स का डीआर (DR) तय करती है. अभी जो आंकड़े आए हैं, वो जुलाई से नवंबर तक के हैं.

जनवरी से लागू होने वाली नई दरों के लिए दिसंबर का डेटा आखिरी कड़ी होगा. अगर महंगाई का रुख ऐसा ही रहा, तो नए साल की पहली छमाही में कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा मदद मिलेगी.

8वें वेतन आयोग की अपडेट्स

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Update) को लेकर भी अब तस्वीर साफ होने लगी है. सरकार ने नवंबर 2025 में ही इसके लिए जरूरी मंजूरी दे दी है. इस नए आयोग की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है. हालांकि, इसकी सिफारिशें आने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा.

इसका मतलब यह है कि अगर नियमों को लागू करने में देरी भी होती है, तो भी कर्मचारियों को पुराने समय का पूरा एरियर (बकाया पैसा) एक साथ मिलेगा.

सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike) के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी उछाल आ सकती है. अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये तक हो सकता है.

वहीं, 69 लाख पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है.सरकार ने साफ किया कि पेंशन रिवीजन इस बार खास प्राथमिकता पर रखा जाएगा. ऐसे में उनकी न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 20,500 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद है. इसका मतलब है कि इन-हैंड सैलरी काफी बढ़ सकती है.

फिटमेंट फैक्टर और एरियर का फायदा

कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए. अगर आयोग इस मांग को मान लेता है, तो सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है. फिलहाल इसके 2.28 से 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है. चूंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से नया सिस्टम लागू माना जाएगा. जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं या जो अभी सर्विस में हैं, उन सभी को नए पे-स्केल का फायदा मिलेगा और देरी होने पर सरकार मोटा एरियर भी देगी.

