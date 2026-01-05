भारत से कंबोडिया तक फैला नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय किडनी तस्करी रैकेट का पर्दाफाश

भारत भर में फैले किडनी तस्करी रैकेट का पर्दाफाश एक किसान के वायरल वीडियो के बाद हुआ है. इस वीडियो में बताया गया कि कैसे भारत से लेकर कंबोडिया तक फैला यह रैकेट प्रति किडनी 50 से 80 लाख रुपये तक वसूलता था. महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तैनात पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, जिसकी कड़ियां दिल्ली और तमिलनाडु तक जुड़ती चली गईं. जांच में सामने आया कि डॉ. राजरथनम गोविंदस्वामी (स्टार किम्स अस्पताल, त्रिची) और डॉ. रविंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि ये डॉक्टर किडनी प्रत्यारोपण के लिए मरीजों से 50–80 लाख रुपये लेते थे, जबकि गरीब दाताओं को महज 5–8 लाख रुपये दिए जाते थे.

कैसे हुआ खुलासा?

यह चौंकाने वाला अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय अंग-तस्करी कांड तब सामने आया, जब कर्ज में डूबे किसान रोशन कुड़े ने एक वीडियो जारी कर कबूल किया कि उसने सूदखोरों का कर्ज चुकाने के लिए कंबोडिया में अपनी किडनी 8 लाख रुपये में बेची. इसके बाद चंद्रपुर पुलिस की जांच में एजेंटों और डॉक्टरों की मिलीभगत वाला एक संगठित सिंडिकेट सामने आया, जिसमें एजेंट रामकृष्णा सुंचू की भूमिका भी उजागर हुई.

डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर हो रही है जांच

चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका ने बताया कि जांच अब स्थानीय सीमाओं से बहुत आगे बढ़ चुकी है. मोबाइल रिकॉर्ड और तकनीकी डेटा के विश्लेषण से एजेंटों, दाताओं और विशेषज्ञ मेडिकल पेशेवरों के बीच सहयोग का एक जटिल नेटवर्क सामने आया है. डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर उन अस्पतालों की भी पहचान की जा रही है, जो कथित तौर पर अवैध सर्जरी के लिए “सेफ हाउस” के तौर पर इस्तेमाल हुए.

सोशल मीडिया के जरिए ़डोनर से करते थे संपर्क

जांच में यह भी सामने आया कि रोशन कुड़े सोशल मीडिया पर मौजूद एक “किडनी डोनर कम्युनिटी” पेज के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे कंबोडिया ले जाया गया. सूदखोरों की जांच के दौरान सोलापुर के एक नकली डॉक्टर ‘कृष्णा' का भी पता चला, जो एजेंट के तौर पर काम कर रहा था. पुलिस के अनुसार, कृष्णा खुद पहले इस रैकेट का शिकार रह चुका था और बाद में कमीशन के लिए 10 से 12 लोगों की किडनी कंबोडिया में निकलवाने में शामिल रहा.

इसके अलावा, जांच एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि त्रिची के उस अस्पताल में भी कई अवैध प्रत्यारोपण किए गए, जहां डॉ. राजरथनम गोविंदस्वामी कार्यरत थे. पुलिस का कहना है कि मामले में और गिरफ्तारियां संभव हैं और नेटवर्क से जुड़े अन्य मेडिकल ठिकानों की पहचान की जा रही है.