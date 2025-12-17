सुबह उठते ही देखते हैं मोबाइल, ये एक गलती दिन ही नहीं, जिंदगी खराब कर सकती है

Negative Impacts of Phone Use in Morning: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह का समय सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने लगा है. अलार्म बजते ही लोग बिस्तर से उठने के बजाय सबसे पहले मोबाइल फोन उठाते हैं. आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं होतीं और उंगलियां स्क्रीन पर चलने लगती हैं, व्हाट्सऐप मैसेज, सोशल मीडिया रील्स, ईमेल और न्यूज. यही आदत धीरे-धीरे शरीर और दिमाग दोनों के लिए साइलेंट खतरा बनती जा रही है.

हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे नुकसान नहीं मानते. उन्हें लगता है कि सब यही करते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि सुबह की यह एक छोटी-सी गलती लंबे समय में दिल, दिमाग और मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर डाल सकती है.

ये भी पढ़ें: पेशाब करने में कितना समय लगना चाहिए? कम या ज्यादा सेकंड लग रहा है तो खतरे की घंटी

सुबह मोबाइल देखने से क्या होता है?

सुबह उठते ही मोबाइल फोन देखना दिमाग को अचानक तनाव की स्थिति में डाल देता है. नींद से जागते वक्त ब्रेन को शांत शुरुआत चाहिए होती है, लेकिन, नोटिफिकेशन और स्क्रीन उसे सीधे स्ट्रेस मोड में पहुंचा देते हैं. इससे हार्ट रेट बढ़ती है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इंबैलेंस हो जाता है. यही वजह है कि आज कम उम्र में ही लोग एंग्जायटी, हाई बीपी और फोकस की कमी का शिकार हो रहे हैं.

दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

सुबह-सुबह मोबाइल स्क्रॉल करने से दिमाग को एक साथ ढेर सारी सूचनाएं मिलती हैं. ध्यान लगाने की क्षमता घटती है, याददाश्त कमजोर होती है, दिनभर बेचैनी बनी रहती है. ब्रेन को मिलने वाला यह डिजिटल शॉक पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बिगाड़ सकता है.

दिल के लिए क्यों खतरनाक है?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सुबह मोबाइल देखने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है. यह आदत खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो पहले से डायबिटीज, हाई बीपी या मोटापे से जूझ रहे हैं.

रिसर्च क्या कहती है?

इस आदत को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च भी चेतावनी देती है. हावर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के अनुसार, सुबह उठते ही स्क्रीन एक्सपोजर लेने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे लंबे समय में हार्ट डिजीज और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है.

इसके अलावा NIH (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ) की रिसर्च बताती है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम नींद, मूड और हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है.

सुबह की सही शुरुआत कैसे करें? | How to Start Your Morning the Right Way?

आंख खुलते ही मोबाइल न देखें.

पहले 15-30 मिनट स्क्रीन से दूरी रखें.

गुनगुना पानी पिएं.

हल्की स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लें.

चाय-कॉफी से पहले कुछ हल्का खाएं.

छोटी आदत ला सकती है बड़ा फर्क:

सुबह की पहली आदत पूरे दिन की सेहत तय करती है. अगर आप दिमाग को शांत और दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो मोबाइल से दिन की शुरुआत करना आज ही छोड़ दें. सेहत खराब होने में साल लगते हैं, लेकिन शुरुआत अक्सर सुबह की एक छोटी-सी गलती से होती है.

Watch Video: Male Infertility क्या है? पुरुष बांझपन के लक्षण, कारण और इलाज, जानें सब कुछ

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)