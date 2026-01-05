US में भारतीय युवती को एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदा, पुलिस को सुनाई लापता होने की कहानी और भाग गया भारत

अमेरिका में नव वर्ष की पूर्व संध्या से लापता 27 साल की भारतीय युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, मैरीलैंड के एलिसॉट सिटी में रहने वाली निकिता गोदिशाला अपने पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में मृत पाई गई. उसके शरीर पर चाकू से वार के कई निशान मिले हैं. निकिता पेशे से डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट थीं. वह 31 दिसंबर को आखिरी बार देखी गई थी.

जांचकर्ताओं का मानना है क‍ि युवती के पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा ने उसकी हत्‍या की है. इसे मामले में आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

शर्मा ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

जांचकर्ताओं के अनुसार, शर्मा ने 2 जनवरी को पुलिस में युवती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अधिकारियों को बताया था कि उसने गोदिशाला को आखिरी बार 31 दिसंबर को मैरीलैंड शहर स्थित उसके अपार्टमेंट में देखा है.

3 जनवरी को पुलिस ने अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में तलाशी वारंट के तहत छापा मारा और गोदिशाला को चाकू के घावों के साथ मृत पाया.

हत्‍या के बाद भारत के लिए रवाना हुआ आरोपी: पुलिस

पुलिस ने बताया कि गोदिशाला के लापता होने की सूचना देने के बाद अर्जुन शर्मा उसी दिन विमान से भारत के लिए रवाना हो गया. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि शर्मा ने 31 दिसंबर को शाम 7 बजे के कुछ ही समय बाद गोदिशाला की हत्या कर दी.

जांच जारी है और फिलहाल हत्या का मकसद सामने नहीं आया है. हॉवर्ड काउंटी पुलिस ने बताया कि हत्‍या के आरोपी पूर्व प्रेमी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

भारतीय दूतावास गोदिशाला के परिवार के संपर्क में

भारतीय दूतावास ने कहा कि वह निकिता गोदिशाला के परिवार के संपर्क में है और उन्हें हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान कर रहा है.

दूतावास ने आगे कहा, "दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ भी इस मामले पर नर रख रहा है."

