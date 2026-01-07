विज्ञापन
दिल्ली में आधी रात मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, दागे आंसू गैस के गोले

तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग के खिलाफ़ लोग नारेबाजी कर रहे है और बैरकिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे है. जिसके बाद पुलिस ने हल्का पुलिसबल का उपयोग कर लोगो को दूर किया.

दिल्ली में आधी रात मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, दागे आंसू गैस के गोले
दिल्ली में आधी रात को बुलडोजर एक्शन
  • दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है.
  • इस कार्रवाई में 10 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए काम कर रहे हैं और इलाके में तनाव का माहौल है.
  • पुलिस ने मस्जिद के आस-पास के सभी रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है और भीड़ को नियंत्रित कर रही है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया गया है. इस कार्रवाई के लिए 7 जनवरी तय की गई थी.10 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण  हटाने के कामकाज में लगे हुए हैं. वहां के मौजूदा हालात थोड़े तनावपूर्ण हैं. मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. इनमें से कुछ लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं. पुलिस लोगों को बैरिकेडिंग के बाहर रोक रही है. मस्जिद की तरफ़ आने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है.  

तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग के खिलाफ़ लोग नारेबाजी कर रहे है और बैरकिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे है. जिसके बाद पुलिस ने हल्का पुलिसबल का उपयोग कर लोगो को दूर किया.

वहां मौजूद लोग नारेबाजी के साथ-साथ पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जिसके बाद भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और गैस बुलेट छोड़ना पड़ा. पूरे इलाके में धमाके जैसी आवाज सुनाई दे रही है.

रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तुर्कमान गेट के अंदर उस जगह पर पहुंच चुकी है,  जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे.  पुलिस ने लोगो को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है.

अवैध अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई

बता दें कि दिसंबर में एमसीडी ने रामलीला मैदान से अवैध अतिक्रमण हटाने और अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया था.यह आदेश एक जांच के बाद आया, जिसमें पाया गया कि सरकारी भूमि का उपयोग एक बड़े मस्जिद जैसे ढांचे के लिए किया जा रहा था जो अनुमोदित मानचित्रों में नहीं है, और एक बारात घर का उपयोग निजी आयोजनों के लिए किया जा रहा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद से सटे दवा और बारात घर को अवैध घोषित किया  था.इसे लेकर इलाके में अफरातफरी मची हुई थी.

