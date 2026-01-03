दारू कैसे शरीर से बाहर निकाल देती है विटामिन B12? जानिए इसके खतरनाक नुकसान

Vitamin B12: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शराब पीना बेहत आम होता जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आदत हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी विटामिनों में से एक विटामिन B12 (कोबालामिन) को बाहर निकाल देती है. विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कमी सीधे दिमाग, खून, बालों और मेंटल हेल्थ पर असर डालती है. रिसर्च के अनुसार करीब 650 मिलियन भारतीयों की डाइट में विटामिन B12 पहले से ही कम है. ऐसे में शराब का सेवन इस कमी को और ज्यादा गंभीर बना देता है.

विटामिन बी12 क्यों है जरूरी

विटामिन B12 हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन बनाने में मदद करता है. जब विटामिन B12 कम हो जाता है तो इंसान खुश नहीं रह पाता, जीने की इच्छा कम होने लगती है और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

इतना ही नहीं, B12 हर सेल के दो सेल बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कोशिकाएं हेयर फॉलिकल्स होती हैं, इसलिए B12 की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. साथ ही, रेड ब्लड सेल्स (RBC) हर दिन बनती हैं और लगभग तीन महीने में खत्म हो जाती हैं, उनके निर्माण के लिए भी B12 जरूरी बेहद जरूरी होता है.

प्रेगनेंट महिलाओं के लिए तो ये विटामिन और भी ज्यादा जरूरी होता है. विटामिन बी12 भ्रूण के सही विकास और सेल डिवीजन के लिए B12 और B9 (फोलिक एसिड) की कमी होने पर गर्भपात का खतरा तक बढ़ सकता है.

कहां से मिलता है विटामिन बी12

ये भी पढ़ें: फ्रिज में रखा दूध कितने दिनों तक खराब नहीं होता है? जानिए दूध को स्टोर करने का सही तरीका

अब सवाल उठता है कि विटामिन B12 आता कहां से है? यह विटामिन मुख्य रूप से लिवर में स्टोर रहता है. लिवर में लगभग 2.5 mg B12 जमा रहता है, जबकि शरीर को रोजाना केवल 2.4 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है. लेकिन जब शराब शरीर में जाती है, तो लिवर में सूजन, अंदरूनी चोट और इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जिससे लिवर का स्टोर किया हुआ B12 बाहर निकलने लगता है.

अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां दारू रहेगी, वहां B12 नहीं रहेगा. इसलिए अगर आप लगातार थकान, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना या उदासी महसूस कर रहे हैं, तो शराब से दूरी बनाना ही आपके लिए उचित है और B12 लेवल सुधारना बेहद जरूरी है. दारू को बाहर निकालिए और अपने शरीर में जरूरी विटामिन को वापस लाइए.

विटामिन बी12 कम होने पर क्या खाएं

Vitamin B12 की कमी दूर करने के लिए डाइट में सही चीजें शामिल करना बहुत जरूरी है. यह विटामिन मुख्य रूप से नॉन-वेज फूड में पाया जाता है, जैसे अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली और मांस. रोज़ाना एक गिलास दूध या दही लेना B12 लेवल बनाए रखने में मदद करता है. शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड अनाज, सोया मिल्क और न्यूट्रिशनल यीस्ट अच्छे विकल्प हैं. अगर डाइट से पर्याप्त मात्रा न मिल पाए, तो डॉक्टर की सलाह से Vitamin B12 सप्लीमेंट लेना फायदेमंद हो सकता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)