कियारा आडवाणी ने पहली बार दिखाई बेटी की झलक, क्यूटनेस देख पिघल जाएगा दिल

कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टा पेज पर पहली बार बेटी की झलक दिखाई. उनकी ये क्यूट सी झलक देख आपका भी दिल पिघल जाएगा.

कियारा आडवाणी ने दिखाई बेटी की झलक
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी जब से मां बनी हैं अपनी बच्ची के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़तीं.    बस यही वजह है कि इनके इस क्वालिटी टाइम की वजह से फैन्स को भी कुछ प्यारी तस्वीरें और वीडियो देखने को मिल जाते हैं. अभी कियारा आडवाणी ने सोमवार (5 जनवरी) शाम को एक कैंडिड वीडियो के जरिए अपनी बेटी सारायाह की पहली झलक दिखाई. वीडियो में एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ एक मैगजीन के पन्ने पलटती दिख रही हैं. उस मैग्जनी में कियारा की फोटो ही छपी हुई हैं.

अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कियारा को यह पूछते हुए सुना जा सकता है, "क्या तुम मम्मा की मैगजीन पढ़ना चाहती हो? ठीक है, चलो देखते हैं मम्मा कहां है!" जैसे ही वह मैगजीन में अपनी तस्वीर ढूंढती हैं सारायाह की छोटी उंगलियां नजर आती हैं. एक्ट्रेस ने इस पल को एक कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें लिखा था, "मैं और मेरी मिनी मी".

यहां देखें कियारा की पोस्ट:

कब पैदा हुई कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बेटी

कियारा और उनके पति एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने 15 जुलाई, 2025 को मुंबई में अपनी बेटी का स्वागत किया. कपल ने बेटी के जन्म के बारे में प्राइवेसी बनाए रखी, और नवंबर में ही अपनी बेटी का नाम पब्लिकली शेयर किया. एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने अपनी बच्ची को "हमारी प्रिंसेस" और "हमारी डिवाइन ब्लेसिंग" बताया.

इस अनाउंसमेंट के बाद से वॉर 2 की एक्ट्रेस ने कभी-कभी फैमिली मोमेंट्स और छुट्टियों के सेलिब्रेशन की झलकियां पोस्ट की हैं. हालिया मैगजीन वीडियो पहली बार है जब उन्होंने अपनी बेटी को पब्लिकली दिखाया है.

प्रेग्नेंसी क दौरान 7 महीने तक शूटिंग कर रही थीं कियारा

वोग इंडिया के साथ एक बातचीत में कियारा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान सात महीने तक शूटिंग जारी रखी और सिर्फ उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही उनकी हालत के बारे में पता था. एक्ट्रेस ने बताया कि वह अक्सर मुश्किल सीन करने से पहले अपने पेट में पल रही बच्ची से बात करती थीं, और उसे भरोसा दिलाती थीं कि यह सिर्फ एक्टिंग है.

वर्कफ्रंट पर बात करें तो कियारा टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. कन्नड़ और इंग्लिश में शूट की गई इस फिल्म में कई कलाकार हैं और यह कई भाषाओं में रिलीज होगी.

