Health Tips: 3 लोगों को भूल से नहीं खाना चाहिए अमरूद! नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, पेट के साथ सेहत भी हो जाएगी खराब

Who Should Not Eat Guava: डायबिटीज में अमरूद का ज्यादा सेवन नुकसान कर सकता है.

How Much To Eat Guava In A Day: अमरूद एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है. लो कैलोरी और फाइबर से भरपूर यह एक हेल्दी डाइट के लिए एक बेहतरीन स्नैक्स है. फलों को कई तरह से लिया जा सकता है- कच्चा लें, तीखी चटनी बनाएं, मीठा जैम बनाएं या पकाएं, यह सब स्वादिष्ट लगेगा. फल ही नहीं अमरूद के पत्ते भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि अमरूद के पत्तों के अर्क को डाइट में शामिल करने से आपके हृदय स्वास्थ्य, पाचन और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इस फल में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जो सभी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं.

अमरूद में मौजूद पोषक तत्व (Nutrients In Guava)