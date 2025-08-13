कभी भी पानी पीने के तुरंत बाद नहीं खानी चाहिए ये 4 चीजें, वर्ना हो सकता है गंभीर नुकसान

विज्ञापन
Pani Peene Ke Baad Kya Na Khaye: आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिन्हें पानी पीने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए. आइए चलिए जानते हैं.

कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिन्हें पानी पीने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए.

Foods To Avoid After Drinking Water: पानी पीना सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इसे गलत समय पर पिया जाए, तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है. खासकर पानी पीने के तुरंत बाद कुछ चीजों का सेवन करना शरीर के पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है और कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है. आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिन्हें पानी पीने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए. आइए चलिए जानते हैं.

पानी पीने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? (What should not be eaten immediately after drinking water?)

1. दूध और दूध से बनी चीजें

दूध शरीर को ताकत देने वाला पोषक तत्व है, लेकिन अगर आप पानी पीने के तुरंत बाद दूध या दूध से बनी चीजें खाते हैं, तो यह मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है. इससे पेट में भारीपन, गैस और अपच की समस्या हो सकती है.

2. केला

केला एक हेल्दी फल है, लेकिन इसे पानी पीने के तुरंत बाद खाने से गंभीर अपच हो सकता है. पानी केले को पचाने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे पेट में गैस और सूजन की समस्या हो सकती है.

3. मूंगफली और तले हुए मेवे

मूंगफली और भुने हुए मेवे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं. अगर इन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया जाए, तो यह गैस्ट्रिक समस्या और खांसी का कारण बन सकता है, खासकर बच्चों में.

4. खट्टे फल

संतरा, नींबू, आंवला जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी और फाइबर भरपूर होता है. लेकिन इन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन रस पतले हो जाते हैं और शरीर का pH बैलेंस बिगड़ सकता है. इससे एसिडिटी, सूजन और अपच की समस्या हो सकती है.

क्या हो सकता है नुकसान?

  • पाचन तंत्र पर असर: पानी खाने के एंजाइम्स को पतला कर देता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता.
  • गैस और ब्लोटिंग: पेट में भारीपन और फूलने की समस्या हो सकती है.
  • पोषक तत्वों का अवशोषण कम: शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते.
  • सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स: पेट का एसिड भोजन नली में लौट सकता है, जिससे जलन होती है.

क्या करें?

  • पानी पीने के बाद कम से कम 30 मिनट का अंतर रखें.
  • अगर बहुत प्यास लगी हो, तो खाने से पहले पानी पिएं.
  • खाने के बाद पानी पीना हो, तो गुनगुना पानी बेहतर होता है.

पानी पीना जरूरी है, लेकिन सही समय पर। पानी पीने के तुरंत बाद कुछ चीजों का सेवन करने से शरीर को नुकसान हो सकता है. इसलिए इन 4 चीजों से बचें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

