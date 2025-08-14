बार-बार फट जाती हैं एडी? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया तेल में मिलाकर लगा लें 4 चीजें, 7 दिन में बन जाएंगी बच्चों जैसी सॉफ्ट

Ayurvedic Remedy For Cracked Heels: एड़ियां फटना बेहद आम बात है. वैसे तो ये समस्या ज्यादातर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन कई लोग सालभर इससे परेशान रहते हैं. वहीं, फटी एडी न केवल दिखने में खराब लगती हैं, बल्कि कई बार इनमें तेज दर्द या जलन का एहसास भी बढ़ जाता है. अब, इन्हें ठीक करने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली तमाम तरह की महंगी क्रीम्स और लोशन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बावजूद इसके उन्हें मन चाहे नतीजे नहीं मिल पाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या आप भी फटी एडियों से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद कमाल का नुस्खा बता रहे हैं, जो केवल 7 दिन में फटी हुई एडी को ठीक करने में असर दिखा सकता है. ये नुस्खा फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

भारती सिंह ने बताया बच्चे की बंद नाक खोलने का असरदार नुस्खा, बस सोते हुए कर दें ये काम, रातभर आएगी चैन की नींद

क्या है ये कमाल का नुस्खा?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट एक हर्बल ऑयल तैयार करने की सलाह देती हैं. श्वेता शाह बताती हैं इस तेल को लगाने से फटी एड़ियां सिर्फ 7 दिन में मुलायम हो सकती हैं.

हर्बल ऑयल को बनाने के लिए आपको 90 ml तिल का तेल

30 ml नीम का तेल

3 ताजे टुकड़े एलोवेरा

1 चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच चंदन पाउडर और

1 चम्मच नीम पाउडर की जरूरत होगी.

इसके लिए सभी चीजों को एक साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें.

तैयार मिश्रण को हल्का सा गर्म करें, ताकि इसमें मौजूद औषधीय गुण अच्छे से मिल जाएं.

इतना करते ही आपका हर्बल ऑयल तैयार हो जाएगा.

न्यूट्रिशनिस्ट सोने से पहले तेल को हल्का गर्म कर फटी एड़ियों पर लगाकर अच्छी तरह मालिश करने की सलाह देती हैं.

मालिश के बाद कॉटन के मोजे पहन लें, ताकि तेल रातभर एड़ियों में समा सके.

सुबह गुनगुने पानी से पैर धो लें.

श्वेता शाह बताती हैं, ये तेल त्वचा की गहराई तक जाकर मॉइस्चर देता है.

नीम और हल्दी में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस से बचाते हैं.

वहीं, एलोवेरा और चंदन त्वचा को ठंडक देते हैं और नई कोशिकाओं को बनने में मदद करते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, इसके नियमित इस्तेमाल से एड़ियां न सिर्फ मुलायम रहती हैं, बल्कि दोबारा फटने की संभावना भी कम हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी बार-बार फटती एड़ियों से परेशान हैं, तो ये आयुर्वेदिक नुस्खा आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

