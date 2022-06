Periods Tips: पीरियड्स में पेट दर्द, क्रैम्प्स से बचाती हैं ये 13 चीजें, यकीनन मिलेगा आपको जबरदस्त फायदा

Periods Tips: अदरक की चाय पीरियड्स के दौरान होने वाली मतली को कम करने में मदद कर सकती है.

खास बातें पीरियड्स में ऐंठन और दर्द का अनुभव परेशान करने वाला हो सकता है.

कुछ फूड्स पीरियड्स क्रैम्प्स और दर्द को कम कर सकते हैं.

पीरियड्स पेन और क्रैम्प से राहत पाने के लिए क्या खाना चाहिए? जानें

Best Foods To Get Rid Of Period Cramps: महिलाएं औसतन अपने जीवन के लगभग 7 साल मासिक धर्म में बिताती हैं. यह दर्शाता है कि मेंट्रुअल साइकिल कितनी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है. पीरियड्स में ऐंठन (Period Cramps) और दर्द का अनुभव नियमित रूप से किसी के मूड और डेली काम करने की उनकी क्षमता में बाधा पैदा कर सकता है. पीरियड्स पेन काम, मनोदशा और कई अन्य कारकों पर किसी की प्रोडक्टिविटी को खराब कर सकता है. किसी का वर्कआउट रूटीन और लाइफस्टाइल के अलावा, पीरियड्स के दर्द (Period Pain) को कुछ फूड्स भी प्रभावित करते हैं. यहां हम आपको ऐसे बेस्ट फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो पीरियड्स क्रैम्प्स और दर्द को कम कर सकते हैं.

ये फूड्स दिलाते हैं पीरियड्स पेन और क्रैम्प से राहत | These Foods Provide Relief From Period Pain And Cramps