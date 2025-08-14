विज्ञापन
काश! एक सेकेंड की हो जाती देर... दिल्ली के कालकाजी में बाइक के ऊपर कैसे गिरा पेड़, CCTV फुटेज में देखिए सबकुछ

कालकाजी में जिस समय ये पेड़ गिरा उस दौरान वहां कुछ और कार सवार भी मौजूद थे. हालांकि, इस हादसे में बाइक सवार के अलावा कोई और हताहत नहीं हुआ है.

नई दिल्ली:

दिल्ली के कालकाजी में बाइक सवार शख्स पर पेड़ के गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह से कालकाजी में हो रही मुसलाधार बारिश की वजह से नीम का ये पेड़ एक तरफ झुका हुआ है. पेड़ के पास से वाहन चालक लगातार गुजर रहे हैं. इसी बीच पेड़ धीरे-धीरे एक तरफ गिरने लगता है. 

इसी दौरान बाइक सवार शख्स वहां से गुजरता है. लेकिन इससे पहले की वह पेड़ के सामने से आगे निकल पाता पेड़ उसके ऊपर गिर गया. पेड़ एकाएक ऐसे गिरा की बाइक सवार शख्स कुछ समझ ही नहीं पाया. पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रही कारों पर भी गिरा.  

