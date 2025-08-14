काश! एक सेकेंड की हो जाती देर... दिल्ली के कालकाजी में बाइक के ऊपर कैसे गिरा पेड़, CCTV फुटेज में देखिए सबकुछ

दिल्ली के कालकाजी में बाइक सवार शख्स पर पेड़ के गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह से कालकाजी में हो रही मुसलाधार बारिश की वजह से नीम का ये पेड़ एक तरफ झुका हुआ है. पेड़ के पास से वाहन चालक लगातार गुजर रहे हैं. इसी बीच पेड़ धीरे-धीरे एक तरफ गिरने लगता है.

इसी दौरान बाइक सवार शख्स वहां से गुजरता है. लेकिन इससे पहले की वह पेड़ के सामने से आगे निकल पाता पेड़ उसके ऊपर गिर गया. पेड़ एकाएक ऐसे गिरा की बाइक सवार शख्स कुछ समझ ही नहीं पाया. पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रही कारों पर भी गिरा.