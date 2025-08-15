Periods में आते हैं खून के थक्के? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया पानी में उबालकर पी लें ये 2 चीजें, नहीं बनेंगे ब्लड क्लॉट

Periods Blood Clot Remedy: पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह के बदलाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इनमें से एक आम समस्या है खून के थक्के (Blood Clots) आना. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट् से जानते हैं पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉट आना कितना नॉर्मल है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर हाल ही में फेमस सेलिब्रिटी और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर आपके पीरियड्स में छोटे सिक्के या मटर जितने छोटे थक्के आते हैं, तो यह बिलकुल सामान्य है. ऐसा अक्सर होता है जब शरीर गर्भाशय की परत को बाहर निकालता है. लेकिन अगर थक्के 5 रुपये के सिक्के जितने बड़े हैं और बार-बार आ रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है.

न्यूट्रिशनिस्ट ने एक आसान घरेलू नुस्खा बताया है, जो पीरियड्स के दौरान भारी ब्लीडिंग और थक्कों को कम करने में मदद कर सकता है. इसके लिए आपको 2 इंच अशोक की छाल, 1 इंच मुलेठी का टुकड़ा और 200ml पानी की जरूरत होगी.

न्यूट्रिशनिस्ट पानी में अशोक की छाल और मुलेठी को डालकर अच्छी तरह उबालने की सलाह देती हैं. जब, पानी आधा रह जाए, तब इसे छानकर सुबह खाली पेट पिएं.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बताती हैं, ये पानी हार्मोन बैलेंस में मदद कर ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है. साथ ही इससे पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी कुछ हद तक राहत मिलती है.

अगर थक्के ज्यादा हैं और इसके साथ ही चक्कर आना या बहुत अधिक कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बार हेल्थ एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें. ऐसा शरीर में आयरन की कमी, गर्भाशय में फाइब्रॉइड या थायरॉइड समस्या के चलते हो सकता है. इन मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.