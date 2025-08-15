गले में जम गया है कफ? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सरसों के तेल में 2 चीजें डालकर कर लें मालिश, एक ही बार में साफ हो जाएगा बलगम

Phlegm Remedy: मौसम बदलने के समय गले में कफ जमना बहुत आम समस्या है. कभी-कभी कुछ ठंडा खाने-पीने के बाद भी गले में बलगम जम जाता है, जिससे छाती और गले में चुभन, भारीपन और खाना निगलने में परेशानी होने लगती है. खासकर बच्चे इस समस्या से ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आप या आपका बच्चा भी इस स्थिति से जूझ रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान नुस्खा बता रहे हैं, जो गले में फंसे बलगम को एक ही बार में साफ करने में असर दिखा सकता है. ये कमाल का नुस्खा फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर रोबिन बताते हैं, यह नुस्खा न केवल गले की खराश और बलगम को दूर करता है, बल्कि सर्दी-खांसी से जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है. वहीं, अधिक कमाल की बात यह है कि इसे आजमाने के लिए आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होगी और ये तीनों चीजें आपको अपनी किचन में आसानी से मिल जाएंगी.

इसके लिए एक लोहे की कड़ाही लें और उसमें 2-3 चम्मच सरसों का तेल डालें.

तेल को हल्का गर्म कर लें.

अब, इसमें 2 चम्मच सेंधा नमक और 2 लहसुन की कलियां डालें.

इन दोनों को तेल में अच्छे से भून लें, ताकि लहसुन का रस और नमक का असर तेल में उतर जाए.

थोड़े समय बाद गैस बंद कर दें.

जब तेल हल्का गुनगुना रह जाए, तो इसे छान लें.

आयुर्वेदिक डॉक्टर रात को सोने से पहले इस गुनगुने तेल से गले और छाती की हल्की मालिश करने की सलाह देते हैं. बच्चों के लिए भी यह तरीका सुरक्षित माना जाता है, लेकिन तेल का तापमान बहुत हल्का गुनगुना ही रखें ताकि त्वचा जल न जाए.

डॉक्टर बताते हैं, सरसों का तेल शरीर में गर्माहट पैदा करता है, जिससे बलगम पतला होकर बाहर निकलने लगता है.

सेंधा नमक बलगम खींचने और गले की सूजन कम करने में मदद करता है.

वहीं, लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और सर्दी-जुकाम में राहत देता है.

ऐसे में गले में परेशानी होने पर आप भी इस आसान नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

खांसी होने या गले में कफ होने पर दिनभर गुनगुना पानी पिएं, इससे बलगम पतला होगा.

अदरक और शहद का सेवन करें, यह गले को आराम देगा.

बहुत ठंडे और तैलीय खाद्य पदार्थों से बचें.

इन सब से अलग भाप लेना (स्टीम) भी कफ निकालने का अच्छा तरीका है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.