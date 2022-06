Remedies For Cavities: दांतों में कीड़े लगने पर क्या करें? कैविटी से छुटकारा पाने के लिए ये कारगर घरेलू नुस्खे अपनाएं

How To Get Rid Of Cavity: मुलेठी से दातों के कीड़ों को खत्म किया जा सकता है.

Home Remedies To Get Rid Of Cavity: दांतों में कीड़े लगना एक आम समस्या है. दरअसल ये दांतों में सड़न के कारण होने वाले छोटे-छोटे छिद्र होते हैं. इसके लिए कई मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचारों के जरिए दांतों में कीड़े लगने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. दांतों में कीड़े लगने के कारण (Causes Of Cavity In Tooth) कई हैं. खाने-पीने से दांतों पर प्लाक जम जाता है, इससे बैक्टीरिया बनने लगते हैं, जो दांतों की सतह और मसूड़ों के साथ चिपक जाते हैं. बैक्टीरिया एसिड पैदा करते हैं, जो कैविटी का कारण बन सकता है. दांत का कीड़ा (Tooth Worm) दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है. हालांकि कैविटी का इलाज दंत चिकित्सा से किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ घरेलू उपचार कीड़े को हटाकर कैविटी रोककर दांतों मजबूत कर सकते हैं. यहां ऐसे ही कुछ कारगर उपचारों के बारे में बताया गया है.

दातों को कैविटी से बचाने के उपाय | Tips To Protect Teeth From Cavity