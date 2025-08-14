Bharti Singh ने बताया बच्चे की बंद नाक खोलने का असरदार घरेलू नुस्खा, बस सोते हुए कर दें ये काम, रातभर आएगी चैन की नींद

Bharti Singh Remedy: बदलते मौसम में छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल रखना कई बार माता-पिता के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. खासतौर पर इस मौसम में सर्दी-जुकाम या बंद नाक की समस्या होना बहुत आम है. जब बच्चे की नाक बंद हो जाती है, तो उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, बेचैनी बढ़ जाती है और बच्चा रात भर ठीक से सो नहीं पाता है. अगर आपका बच्चा भी इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में एक आसान और असरदार घरेलू उपाय बताया है, जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे को तुरंत राहत दिला सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये कमाल का नुस्खा?

भारती सिंह ने बताया कि जब उनके बच्चे की नाक बंद होती है, तो वे खुद इस नुस्खे को अपनाती हैं. इससे बच्चे को तुरंत आराम मिल जाता है. वहीं, अधिक कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होगी. आपको केवल 2 चीजों से एक पोटली तैयार करनी हैं.

इसके लिए सबसे पहले एक तवे को हल्का गरम करें.

उस पर एक चम्मच अजवाइन और 5-7 लौंग डालकर हल्का-सा भून लें.

ध्यान रहे कि इन्हें ज्यादा न जलाएं, बस हल्की खुशबू आने तक भूनना है.

जब ये अच्छी तरह भुन जाएं, तो इन्हें एक साफ मलमल के कपड़े में बांध लें और पोटली बना लें.

अब, इस पोटली को बच्चे के सोने की जगह के पास रख दें. इसकी हल्की-सी गर्माहट और सुगंध रातभर बच्चे के आसपास रहेगी. अजवाइन और लौंग दोनों में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो बंद नाक खोलने और सांस लेने में आसानी पहुंचाने में मदद करते हैं. साथ ही, इसकी गर्म सुगंध से बच्चे की छाती में जमा बलगम भी धीरे-धीरे ढीली होने लगती है, जिससे जुकाम में भी आराम मिलता है.

यह नुस्खा न केवल आसान है बल्कि सेफ भी है. ऐसे में आप भी इसे आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि पोटली को बच्चे की पहुंच से दूर रखें ताकि वह इसे छू न पाए. साथ ही पोटली का तापमान भी हल्का गरम होना चाहिए, ताकि कोई खतरा न हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.