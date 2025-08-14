सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया चंडोक की इतनी है इनकम, फैमिली से लेकर अर्जुन से मुलाकात की कहानी

Who Is Saaniya Chandhok: क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. अर्जुन तेंदुलकर पिता की ही तरह पेशे से क्रिकेटर हैं, लेकिन फिलहाल वो सगाई को लेकर चर्चा में हैं. अर्जुन ने मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई की है, जिसके बाद सचिन के फैंस गूगल पर उनकी बहू को लेकर तमाम चीजें सर्च करने लगे हैं. लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सानिया कौन हैं और उनकी फैमिली क्या करती है.

क्या करती हैं सानिया चंडोक?

सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया चंडोक पेट लवर हैं और उन्होंने लंद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली है. सानिया चंडोक ने पढ़ाई के बाद पेट इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और अपना खुद का एक लग्जरी पेट स्पा सेंटर खोला, जिसमें प्रीमियम पेट सर्विस दी जाती है. उन्होंने मुंबई में Mr. Paws Pet Spa & Store LLP नाम से पेट सैलून और स्पा खोला, जिसकी वो डायरेक्टर हैं. इस कंपनी की सालाना कमाई करीब 90 लाख है.

इस स्पा सेंटर में कुत्ते और बिल्लियों को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनकी ग्रूमिंग होती है. कोरियन और जैपनीज थेरेपी से पेट्स को ट्रीटमेंट देने वाला ये भारत का पहला स्पा सेंटर है. फिलहाल मुंबई में Mr. Paws के दो स्टोर हैं. सानिया खुद भी स्टोर में पेट्स के साथ देखी जाती हैं और उनकी देखभाल करना उन्हें काफी पसंद है. सानिया वर्ल्डवाइड वेटेनरी सर्विस (WVS) का एबीसी प्रोग्राम पूरा कर चुकी हैं, जिसके बाद वो टेक्नीशियन के तौर पर सर्टिफाइड हैं.

Photo Credit: @X(Twitter)

किसने करवाई थी सानिया चंडोक की अर्जुन तेंदुलकर से मुलाकात? सारा तेंदुलकर से है कनेक्शन

क्या है फैमिली बैकग्राउंड?

सानिया चंडोक मुंबई के एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं. उनके दादा रवि घई ग्रेविस ग्रुप के मालिक हैं और उनके कई बिजनेस चलते हैं. आइसक्रीम ब्रैंड ब्रुकलिन क्रीमरी और बास्किन-रॉबिंस इंडिया का संचालन भी यही ग्रुप करता है. इसके अलावा उनके परिवार का मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी है. उनका परिवार फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है और टर्नओवर कई सौ करोड़ है. हालांकि सानिया के पिता गौरव घई का उनके पिता रवि घई से संबंध अच्छे नहीं हैं. दोनों के बीच पिछले लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है.

रवि घई के ग्रेविस ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 624 करोड़ का बिजनेस किया, जो पिछले साल की कुल कमाई के मुकाबले 20 फीसदी ज्यादा था. घई परिवार की इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से भी काफी कमाई होती है.

क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे अर्जुन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को विरासत में क्रिकेट मिला, लेकिन अब तक वो संघर्ष कर रहे हैं. आर्यन गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और आईपीएल में भी खेल चुके हैं. हालांकि आईपीएल में वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और ज्यादा वक्त बेंच पर ही बिताया. उन्होंने मुंबई से ही अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो गोवा चले गए. यहां की टीम से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला.

कैसे हुई सानिया और अर्जुन की मुलाकात?

सानिया चंडोक और अर्जुन तेंदुलकर एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं. दोनों के परिवार एक दूसरे के करीब माने जाते हैं. सानिया चंडोक और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के बीच भी काफी पहले से गहरी दोस्ती है, यही वजह है कि अक्सर सानिया और अर्जुन की मुलाकात होती रहती थी. सबसे पहले बहन सारा ने ही अर्जुन से सानिया को मिलवाया था. फिलहाल सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही भाई की दुल्हनिया बना रही हैं.