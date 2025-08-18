हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार, पतला होने के लिए इन सरल आदतों को लाइफस्टाइल में करें शामिल

Lifestyle Changes For Weight Loss: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल, मोटापे की समस्या के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है. लिहाजा, दुनिया में 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है. मोटापा का संबंध केवल बढ़ते वजन से नहीं बल्कि कई शारीरिक समस्याओं से भी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है. भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही हर तीन में से एक भारतीय मोटापे का शिकार हो सकता है. इस बढ़ती स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय प्रभावी और शोध-आधारित समाधान पेश करता है. मंत्रालय ने लोगों से आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसे प्राकृतिक उपायों को अपनाकर हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ने का मैसेज दिया है.

यह भी पढ़ें: आंतों की कमजोरी का कारण है ये विटामिन, कमी दूर करने के लिए इन 5 चीजों को खाएं, मजबूत रहेगा पाचन तंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारों से कुकिंग ऑयल का उपयोग 10 प्रतिशत कम करने का आग्रह किया है, ताकि मोटापे के खिलाफ जंग शुरू की जा सके. आयुष मंत्रालय इस पहल का समर्थन करते हुए डाइट, योग और पंचकर्म जैसे आयुर्वेदिक उपायों को बढ़ावा दे रहा है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने और वजन को मैनेज करने में मददगार साबित हुए हैं.

मोटापे से निपटने के लिए कुछ सरल और प्रभावी टिप्स

मंत्रालय ने इस अभियान में शामिल होने और स्वस्थ भारत की दिशा में योगदान देने की अपील की है. आयुष मंत्रालय ने मोटापे से निपटने के लिए कुछ सरल और प्रभावी टिप्स शेयर किए हैं. पहला, रोज योग और प्राणायाम का अभ्यास करें, जो शरीर को लचीला बनाता है और तनाव को कम करता है. दूसरा, ताजा, गर्म और संतुलित भोजन खाएं, जबकि फ्राइड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड से बचें. तीसरा, गर्म हर्बल पानी का सेवन करें, जो पाचन को बेहतर बनाता है. चौथा, मेटाबॉलिक को बढ़ाने के लिए पंचकर्म थेरेपी अपनाएं, जो शरीर को डिटॉक्स कर गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है.

ये उपाय न केवल मोटापे को कंट्रोल करने में सहायक हैं, बल्कि स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं. आयुष मंत्रालय का कहना है कि ये स्टडी-बेस्ड उपाय भारतीय परंपराओं और आधुनिक साइंस का मेल हैं.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)