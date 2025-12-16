आपका BMI 27.5 से ऊपर है तो सावधान! 6 खतरनाक बीमारियों का रिस्क, डॉक्टर से जानिए नॉर्मल बीएमआई और सही कैलकुलेशन

Normal BMI Range: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मोटापा सिर्फ शरीर की बनावट से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन चुका है. पहले लोग मोटापे को केवल थोड़ा वजन बढ़ जाना मानकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि यह एक साइलेंट बीमारी है, जो धीरे-धीरे पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेती है. मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल पीटर्स इसी खतरे को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं.

डॉक्टर अतुल पीटर्स के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 27.5 से ज्यादा है, तो उसे सिर्फ मोटा नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह कई गंभीर बीमारियों के हाई रिस्क जोन में आ जाता है. यही वजह है कि BMI को आज मोटापा मापने का सबसे जरूरी पैमाना माना जाता है.

ये भी पढ़ें: सिगरेट पीने वाले नोट करें, फेफड़े साफ करने के दावे हैं गलत, लेकिन ये 4 चीजें मददगार

BMI बढ़ते ही क्यों बढ़ जाता है बीमारी का खतरा?

जब शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो यह सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी नुकसान पहुंचाता है. मोटापा शरीर के हार्मोन बैलेंस, इंसुलिन की कार्यक्षमता और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है. नतीजा यह होता है कि एक बीमारी के साथ कई दूसरी बीमारियां भी जुड़ती चली जाती हैं.

डॉक्टर अतुल पीटर्स बताते हैं कि BMI 27.5 से ऊपर होते ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी, जोड़ों का दर्द, इनफर्टिलिटी और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ जाता है.

BMI की अलग-अलग कैटेगरी क्या कहती हैं?

डॉक्टर अतुल पीटर्स BMI को साफ और आसान शब्दों में इस तरह समझाते हैं:

15 से 20 BMI

इसे ठीक या सेफ रेंज माना जाता है. इस कैटेगरी में शरीर का वजन काबू में रहता है और बीमारियों का खतरा कम होता है.

20 से 25 BMI: ओवरवेट

यह एक चेतावनी का संकेत है. यहां से वजन कंट्रोल न किया जाए, तो मोटापा ज्यादा दूर नहीं.

25 से ऊपर BMI: क्लास 1 ओबेसिटी

इस स्टेज पर शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है और बीमारियों की शुरुआत हो सकती है.

30 से ऊपर BMI: क्लास 2 ओबेसिटी

इस लेवल पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और सांस की दिक्कतें आम हो जाती हैं.

35 से ऊपर BMI: क्लास 3 ओबेसिटी

इसे गंभीर मोटापा माना जाता है, जहां हार्ट डिजीज, कैंसर और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें: एक तीर से दो शिकार! मोटापे को गायब करेगी डायबिटीज की दवा, डॉक्‍टर ने बताया कैसे काम करती है Mounjaro

मोटापा किन बीमारियों को बुलावा देता है? | What Diseases Does Obesity Lead To?

डॉक्टर अतुल पीटर्स के अनुसार, मोटापा अकेला नहीं आता. इसके साथ कई बीमारियां जुड़ जाती हैं:

डायबिटीज: शरीर इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता.

हाइपरटेंशन: ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है.

सांस की बीमारी: चलने-फिरने में भी सांस फूलना.

जोड़ों की दिक्कत: घुटनों और कमर पर ज्यादा दबाव.

इनफर्टिलिटी: हार्मोनल गड़बड़ी के कारण.

कैंसर: खासकर ब्रेस्ट, कोलन और यूटेरस कैंसर का रिस्क

मोटापे पर कैसे काबू पाया जाय?

अच्छी बात यह है कि मोटापा कंट्रोल किया जा सकता है. समय पर खानपान में सुधार, रोजाना फिजिकल एक्टिविटी, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट से BMI को धीरे-धीरे नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है.

BMI सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी सेहत का आईना है. डॉक्टर अतुल पीटर्स की यह चेतावनी नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए. अगर आपका BMI बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए शरीर मदद की गुहार लगा रहा है. समय रहते कदम उठाएंगे, तो बीमारियों से दूरी बनाए रखना संभव है.

(यह लेख डॉ. अतुल पीटर्स, बेरिएट्रिक, मिनिमल एक्सेस और जनरल सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली से बातचीत पर आधारित है)

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)