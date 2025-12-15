Mounjaro Benefits and Side Effects: आज के समय में टाइप-2 डायबिटीज, मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं बन चुकी हैं. बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कम उम्र के लोग भी इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में एक दवा का नाम बार-बार चर्चा में है मौनजारो (Mounjaro). शुरुआत में इसे शुगर कंट्रोल की दवा के रूप में जाना गया, लेकिन अब इसके फायदे सिर्फ डायबिटीज तक सीमित नहीं माने जा रहे. कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि जिनका ब्लड शुगर अक्सर नॉर्मल या कभी-कभी कम रहता है, क्या उनके लिए मौनजारो सुरक्षित है? क्या यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे जैसी समस्याओं में भी मदद कर सकती है? इन सभी सवालों पर NDTV से बातचीत में एशियन हॉस्पिटल, फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि मौनजारो एक यूनिक और स्मार्ट तरीके से काम करने वाली दवा है.

ये भी पढ़ें: वजन कम करने में कैसे काम करती है मौनजारो? कितनी मात्रा में लेना चाहिए? डॉक्टर ने बताया सब कुछ

मौनजारो कैसे काम करती है? | How Does Mounjaro Work?

डॉ. संदीप खर्ब के अनुसार, मौनजारो शरीर में इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती जरूर है, लेकिन यह बिना जरूरत के ऐसा नहीं करती. यह दवा ग्लूकोज-डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज के सिद्धांत पर काम करती है. इसका मतलब है कि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है, तभी यह इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है. अगर शुगर लेवल नॉर्मल है, तो इंसुलिन जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ता.

यही वजह है कि मौनजारो को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है. जिन लोगों का ब्लड शुगर पहले से कंट्रोल में रहता है, उनमें यह दवा शुगर को अचानक बहुत नीचे नहीं गिराती. इससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी खतरनाक रूप से शुगर कम होने का जोखिम कम हो जाता है.

इंसुलिन रेजिस्टेंस में कैसे फायदेमंद मौनजारो? | How is Mounjaro Beneficial in Insulin Resistance?

इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में शरीर इंसुलिन होते हुए भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. नतीजा यह होता है कि शुगर बढ़ती जाती है और वजन कम करना मुश्किल हो जाता है. डॉ. संदीप बताते हैं कि मौनजारो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करती है. इससे शरीर इंसुलिन को ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, जो मोटापे से जुड़े इंसुलिन रेजिस्टेंस में खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: बिना दर्द के हार्ट अटैक! डॉ. नरेश त्रेहान बता रहे किन्हें है खतरा और जरूरी जांच

डायबिटीज के अलावा और किन समस्याओं में फायदा?

मौनजारो को लेकर हुई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि इसके फायदे डायबिटीज से आगे भी जाते हैं. डॉक्टर संदीप के अनुसार:

हार्ट फेलियर के मरीजों में इसके इस्तेमाल से जोखिम कम होने के संकेत मिले हैं.

फैटी लिवर डिजीज में लिवर फैट कम होने और सुधार के परिणाम देखे गए हैं.

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी समस्या में भी इसके सकारात्मक असर के संकेत सामने आए हैं.

यही कारण है कि इसे अब एक मल्टी-बेनेफिट दवा के रूप में देखा जा रहा है.

किन लोगों को मिल सकता है फायदा?

डायबिटीज, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर या स्लीप एपनिया से जूझ रहे लोगों में मौनजारो फायदेमंद हो सकती है. हालांकि, एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए.

मौनजारो के साइडइफेक्ट्स | Side Effects of Mounjaro

मौनजारो (टिर्जेपाटाइड) बनाने वाली कंपनी एली लिली ने दवा के पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट में चेतावनी जोड़ी है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक गंभीर, जानलेवा स्थिति हो सकती है.

31 अक्टूबर 2025 को मौनजारो के पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट में किए गए बदलावों में एली लिली ने दवा के संभावित साइड इफेक्ट्स की लिस्ट में और ज्यादा जानकारी जोड़ी है.

कंपनी ने बताया है "अगर आपको पेट के हिस्से में (पेट में) गंभीर, लगातार दर्द होता है, उल्टी या मतली के साथ या उसके बिना, तो इस दवा का इस्तेमाल बंद कर दें और तुरंत मेडिकल मदद लें. यह एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का संकेत हो सकता है, जो गंभीर और जानलेवा हो सकता है."

पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट में पहले से ही यह चेतावनी शामिल थी कि अगर मरीज को पहले कभी पैंक्रियाटाइटिस हुआ हो (यानी पैंक्रियास में सूजन, जिससे पेट और पीठ में गंभीर दर्द हो सकता है जो ठीक नहीं होता), तो मौनजारो का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स से बात करनी चाहिए.

एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को भी एक असामान्य साइड इपेक्ट के तौर पर लिस्ट किया गया है, जो 100 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है.

Can Diabetes Be Reversed? क्या पूरी तरह ठीक हो सकती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)