Haryana Politics: 'ऐसा सबक सिखाएंगे कि सब याद रखेंगे', पलवल धर्मांतरण मामले में मंत्री गौरव गौतम की एंट्री, बोले- किसी को नहीं बख्शेंगे

Haryana News: हरियाणा के पलवल जिले में नाबालिग लड़की के साथ धर्म परिवर्तन (Palwal Forced Conversion) कराने की कोशिश और छेड़छाड़ के प्रयास के गंभीर मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. इस मामले में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम (Gaurav Gautam) ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. मंत्री गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है और इसके तार 'ऊपर तक जुड़े' हैं, इसलिए किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

'ऐसा सबक सिखाएंगे कि सब याद रखेंगे'

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम पलवल के लघु सचिवालय पहुंचकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से मुलाकात की. मंत्री गौतम ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, 'मेरे पास बच्ची का वीडियो भी है. आप लोग भरोसा रखें, सभी आरोपी जल्दी पकड़े जाएंगे.' मंत्री ने लोगों के दर्द को अपना दर्द बताते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों के साथ जो किया जाएगा वह भविष्य के लिए नजीर होगा और आगे भी लोग ऐसा करने से डरेंगे. उन्होंने बताया कि मामले में गांव से बाहर के आरोपी भी शामिल हैं, और सभी आरोपी पुलिस सर्विलांस पर हैं. हालांकि, उन्होंने आरोपियों का नाम लेने से इनकार कर दिया, ताकि वे सचेत न हो जाएं.

मस्जिद के बाहर पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है.

पिता ने समय पर पहुंचकर धर्मांतरण रोका!

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई. उनके अनुसार, उनकी बेटी धार्मिक पूजा-पाठ करती थी, जिसके कारण उसे निशाना बनाया गया. पीड़ित पिता ने बताया कि एक मुस्लिम लड़का उनकी बेटी को धोखे से मस्जिद ले गया. जब पिता शाम को घर लौटे, तो बेटी नहीं मिली. मस्जिद के बाहर बेटी की चप्पलें देखकर वह अंदर गए. वहां उन्होंने देखा कि मौलवी सहित कई लोग, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं, उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी कर रहे थे. लड़की के हाथ से कलावा और राखी काट दी गई थी, और माथे से तिलक मिटा दिया गया था. पिता ने तुरंत बेटी को छुड़ाया.

DSP के नेतृत्व में SIT का गठन, जांच जारी

पलवल डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि नाबालिग के पिता की शिकायत पर मौलवी, दो महिलाएं सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और दो किशोर आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया है. हाल ही में, इस मामले से जुड़े दो और आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि उनके नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम (SIT) का गठन किया गया है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पुलिस मामले में गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

