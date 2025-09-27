मस्जिद कांड से पलवल में तनाव: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और धर्म बदलने की कोशिश, पुलिस बल तैनात

Haryana News: हरियाणा के पलवल जिले में मौलवी ने नाबालिग लड़की को मस्जिद में बंधक बना लिया. उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ की. साथ ही उसके धर्म परिवर्तन की तैयारी करने लगा. उसने लड़की के हाथ से कलावा-राखी काट दी और माथे पर लगा तिलक भी मिटा दिया. हालांकि एन वक्त पर लड़की के पिता उसे ढूंढते हुए मस्जिद तक पहुंच गए, जिसके बाद वह उसे किसी तरह छुड़ाकर घर ले आए.

घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. मस्जिद के बाहर पुलिस बल बाहर तैनात किया गया है. पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर मौलवी सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मौलवी को पकड़ लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

'पूजा पाठ करती थी इसलिए बनाया निशाना'

लड़की के पिता के मुताबिक, उसकी बेटी करीब 10 साल से रोजाना यज्ञ करती है. पूजा-पाठ के बाद तिलक लगाती है. अपने घर के साथ दूसरे के घरों में भी 100 से अधिक यज्ञ कर चुकी है. वह खुद गांव की चौपाल में रोजाना बच्चों से यज्ञ कराते हैं. इसी कारण मौलवी ने उनकी बेटी को निशाना बनाया है.

'धोखे से बेटी को मस्जिद ले गया था लड़का'

नाबालिग के पिता ने बताया, 'मैं गुरुवार शाम को टीवी ठीक कराने के लिए गांव से पलवल गया था. लड़की की मां दूध लेने गई थी. तभी घर पर एक मुस्लिम लड़का आया. उसने लड़की को कहा कि मस्जिद में मौलवी बुला रहे हैं. इसके बाद लड़की उसके साथ मस्जिद में चली गई. शाम 6 बजे जब मैं घर आया तो बेटी नहीं थी.'

'मस्जिद के बाहर देखी बेटी की चप्पलें'

लड़की के पिता ने आगे बताया, 'इसके बाद मैंने गांव में बेटी की तलाश शुरू की. तभी मस्जिद के बाहर उसकी बेटी की चप्पल उसे दिखाई दी. मैं अंदर गया तो बेटी को बंधक बनाया हुआ था. वहां मौलवी के अलावा कई लोग थे. 2 महिलाओं ने धार्मिक पुस्तक पकड़ रखी थीं. इनमें से एक महिला उस लड़के की मां थी, जो लड़की को बुलाकर ले गया था. दूसरी उसकी पड़ोसन थी.'

'मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करा रहे थे'

पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि मेरी नाबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. लड़की के हाथ से कलावा व राखियों को काट दिया गया था और उसके माथे से तिलक भी मिटा दिया था. यह नजारा देख उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को उनके चंगुल से छुड़वाया. वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

रात में ही मौलवी और लड़की से पूछताछ

डीएसपी नरेंद्र खटाना ने बताया कि इस संबंध में नाबालिग के पिता की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. रात को ही नाबालिग और मौलवी को पुलिस पूछताछ के लिए थाने में ले आई थी. गांव में भी पुलिस निगरानी रख रही है.

तनाव का माहौल, पुलिस बल की तैनात

इस गंभीर घटना के बाद से गांव में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया है. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने मस्जिद के बाहर और गांव के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया है. पुलिस लगातार गांव के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

