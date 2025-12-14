विज्ञापन
हिंदू प्रेमिका की हत्या, जंगल में फेंकी सिर कटी अर्धनग्न लाश, निकाह से एक दिन पहले पकड़ा गया आरोपी बिलाल

6 दिसंबर की रात करीब 8 बजे आरोपी युवती को सहारनपुर से कार में बैठाकर निकला. उसने पहले पोंटा साहिब जाकर किसी कमरे की तलाश भी की, लेकिन बाद में बहादुरगढ़ के पास कार में ही वारदात को अंजाम दिया. पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसने सिर अलग किया और कपड़े उतार कर लाश को सड़क किनारे फेंक दिया.

हिंदू प्रेमिका की हत्या, जंगल में फेंकी सिर कटी अर्धनग्न लाश, निकाह से एक दिन पहले पकड़ा गया आरोपी बिलाल
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
  • हरियाणा के यमुनानगर में 7 दिसंबर को अर्धनग्न हालत में महिला की सिरकटी लाश मिली थी, जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी.
  • महिला की हत्या उसके प्रेमी बिलाल ने की थी, जो सहारनपुर के टिडोली गांव का निवासी है और लिव-इन में रहता था.
  • बिलाल की शादी 14 दिसंबर को तय थी, युवती उसके विवाह के खिलाफ दबाव बना रही थी, जिससे डरकर हत्या की योजना बनाई.
यमुनानगर:

हरियाणा के यमुनानगर में 7 दिसंबर को एक महिला की सिरकटी लाश मिली थी. महिला की लाश अर्धनग्न हालत में थी. शुरुआत में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन महिला का सिर नहीं मिलने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी. महिला की पहचान के लिए यमुनानगर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से लगातार संपर्क किया, ताकि कहीं से भी युवती की गुमशुदगी की कोई सूचना मिल सके. लेकिन व्यापक प्रचार-प्रयास के बाद भी मृतका की पहचान स्थापित नहीं हो सकी. अंततः दो दिन पहले उस लवारिस लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. लेकिन पुलिस अपनी जांच में जुटी रही. अब यमुनानगर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. 

प्रेमी ने ही की थी महिला की हत्या

महिला की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी. पुलिस ने महिला के प्रेमी के गिरफ्तार कर लिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार महिला यूपी के सहारनपुर जिले की रहने वाली थी. महिला का सहारनपुर के ही नकुड़ थाना क्षेत्र के टिडोली गांव निवाली फुरकान के बेटे बिलाल के साथ प्रेम संबंध था. महिला बिलाल के साथ बीते 2 साल से लिव इन में रह रही थी. 

दो साल से लिव इन में रह रहे थे दोनों

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले लगभग दो साल से सहारनपुर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. आरोपी की शादी तय हो चुकी थी और युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी. उसे डर था कि युवती उसके परिवार को सच्चाई बता देगी, जिससे उसकी शादी टूट सकती है. इसी डर के चलते उसने हत्या की योजना बनाई.

पुलिस ने आरोपी बिलाल को निकाह से एक दिन पहले पकड़ा. 14 दिसंबर को बिलाल की शादी होनी थी, उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. रविवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया.

6 दिसंबर को कार में की हत्या, फिर सिर काटे, कपड़े उतारे और फेंक दी लाश

6 दिसंबर की रात करीब 8 बजे आरोपी युवती को सहारनपुर से कार में बैठाकर निकला. उसने पहले पोंटा साहिब जाकर किसी कमरे की तलाश भी की, लेकिन बाद में बहादुरगढ़ के पास कार में ही वारदात को अंजाम दिया. पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसने सिर अलग किया और कपड़े उतार दिए. चूंकि युवती पिछले दो वर्षों से परिवार से अलग रह रही थी, आरोपी को यह भी आशंका कम थी कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होगी.

7 दिसंबर को सड़क किनारे मिली थी सिर कटी लाश

यमुनानगर एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ के रेवेन्यू एरिया में मुख्य सड़क जो यहां से पोंटा साहिब की ओर जाती है, उससे लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक युवती का शव बरामद हुआ था. शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी. युवती का सिर धड़ से अलग था और शरीर पर सिर्फ ऊपरी अंतर्वस्त्र के अलावा कोई कपड़ा नहीं था. प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह एक जघन्य, गंभीर और अत्यंत संवेदनशील हत्या का मामला है.

एसआईटी ने की मामले की जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई डीएसपी रजत गुलिया कर रहे थे. इस टीम में सीआईए की दोनों टीमें, संबंधित थाना प्रभारी सहित अन्य अनुभवी अधिकारी शामिल किए गए. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान स्थापित करना थी. इसके लिए हरियाणा के आस-पास के कई राज्यों के जिलों से संपर्क किया गया. 

हालांकि पहचान न होने के बावजूद पुलिस ने तकनीकी जांच के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए मामले की गहराई से जांच जारी रखी. टीम ने दिन-रात अथक मेहनत की और बॉडी मिलने के छह दिनों के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया. 

अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी

मृतका की पहचान न होने के कारण नियमानुसार पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया. महिला का अंतिम संस्कार एक सेवा समिति ने विधि पूरक किया था, लेकिन संस्कार के दो दिन बाद पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए इस केस को सॉल्व कर लिया. पुलिस के लिए  यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसे तकनीकी जांच और टीमवर्क के दम पर सुलझाया गया. इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की प्रशंसा की है.

