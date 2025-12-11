हल्दी, अश्वगंधा, मोरिंगा के बाद 2025 में कौन बना सुपरफूड का सुल्तान? जानिए टॉप हेल्दी फूड्स की लिस्ट

Year Ender 2025: स्वास्थ्य की दुनिया में हर साल कोई न कोई नया सुपरफूड उभरकर सामने आता है. कभी हल्दी को उसकी एंटी-इन्फ्लेमेटरी पावर के लिए सुपरस्टार बनाया जाता है, तो कभी अश्वगंधा तनाव कम करने के लिए दुनियाभर में मशहूर होती है. मोरिंगा को भी उसके विटामिन और मिनरल्स भरे पत्तों के कारण सुपरफूड का ताज मिला था, लेकिन 2025 ने एक बार फिर ट्रेंड बदल दिया. कई एक्सपर्ट्स ने इस बार सिर्फ किसी एक हर्ब या स्पाइस नहीं, बल्कि एक पूरी लिस्ट ने सुपरफूड की दुनिया में बाजी मारी है और इस साल का सुपरफूड का सुल्तान बनकर उभरा है वह है फर्मेंटेड फूड्स फैमिली.

क्यों बदल रहा है सुपरफूड का मतलब?

पिछले कुछ सालों में लोग सिर्फ किसी एक हर्ब के चमत्कारी असर पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि अब ध्यान उस खाने पर है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाए. तनाव, खराब पाचन, घटी हुई इम्युनिटी और तेजी से बढ़ती लाइफस्टाइल बीमारियों ने लोगों को ऐसी चीजें तलाशने पर मजबूर किया जो रियल हेल्थ दें, सिर्फ चमत्कारी दावी नहीं.

इसी खोज में 2025 में वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य, हमारी इम्युनिटी, त्वचा, मूड और मेटाबॉलिज्म का असली बॉस है और आंतों को ठीक करने के लिए सबसे शक्तिशाली फूड है फर्मेंडेट फूड्स.

इस वजह से 2025 में दही, किमची, कोंबुचा, कांजी, इडली-दोसा बैटर से लेकर घर का बना अचार तक, हर वह खाना जो नेचुरली फरमेंट होता है, सुपरफूड की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया.

तो आखिर 2025 का सुपरफूड का सुल्तान कौन?

फर्मेंटेड फूड्स ये वह फूड्स हैं जो प्राकृतिक तरीके से पचने योग्य और प्रोबायोटिक-भरपूर बन जाते हैं. 2025 में इनकी लोकप्रियता रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई.

टॉप 5 सुपरफूड्स जो 2025 में छाए रहे

1. कोंबुचा, हेल्दी ड्रिंक का बादशाह: फिजी, खट्टी-मीठी यह टी ड्रिंक गट बैक्टीरिया को मजबूत बनाती है और डिटॉक्स में मदद करती है.

2. किमची-विटामिन, फाइबर और प्रोबायोटिक का पॉवरहाउस: कोरियन डिश है लेकिन 2025 में भारत में भी खूब पसंद की जा रही है. पाचन को तेज और इम्युनिटी को मजबूत करती है.

3. दही और घर की मठ्ठा: भारतीय किचन का असली सुपरफूड. सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी प्रोबायोटिक.

4. कांजी-देसी सुपर ड्रिंक की धमाकेदार वापसी: काली गाजर से बनने वाली यह ड्रिंक 2025 में हेल्थ ब्रांड्स का फेवरेट बन गई. गट हेल्थ और डिटॉक्स दोनों में सुपरहिट.

5. फर्मेंटेड मिलेट्स: फरमेंटेड रागी, ज्वार और बाजरे के बैटर से बने डोसा-इडली न सिर्फ हल्के होते हैं, बल्कि पोषण भी कई गुना बढ़ जाता है.

क्यों बने फर्मेंटेड फूड्स 2025 के सुपरफूड का सुल्तान?

इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत

पेट हल्का, पाचन तेज

हार्मोन बैलेंस में मदद

त्वचा में ग्लो, एनर्जी लेवल में सुधार

वजन कंट्रोल में आसान

खाने की प्राकृतिक पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है.

हल्दी, अश्वगंधा और मोरिंगा जैसे सुपरफूड्स ने अपनी जगह बनाए रखी है, लेकिन 2025 का ताज किसी एक हर्ब को नहीं, बल्कि फर्मेंटेड फूड्स को मिला है. यह वे फूड्स हैं जो न सिर्फ शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की असली जड़ हमारी गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं. अगर आप इस साल अपनी डाइट में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो फरमेंटेड फूड्स को अपने दिन का अहम हिस्सा जरूर बनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)