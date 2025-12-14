2025 में किचन की ये 5 चीजें साबित हुई साइलेंट किलर! लोग बोले, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था

Dangerous Kitchen Items: हमारा किचन हमेशा से सेहत का सबसे सुरक्षित कोना माना जाता रहा है. यहीं से घर के लोगों के लिए खाना बनता है, दवाइयों से पहले घरेलू नुस्खे तैयार होते हैं और परिवार की सेहत की नींव रखी जाती है. लेकिन, 2025 में सामने आई कई रिपोर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनियों ने लोगों को चौंका दिया है. अब यह साफ हो रहा है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली कुछ किचन की चीजें धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं. इन्हें साइलेंट किलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बिना दर्द, बिना लक्षण के अंदर ही अंदर बीमारियों की वजह बन रही हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इन चीजों को हम सालों से सुरक्षित मानते आए हैं. आइए जानते हैं किचन की उन 5 चीजों के बारे में, जिनके बारे में 2025 में लोगों की सोच पूरी तरह बदल गई.

किचन की ये 5 चीजें सेहत को पहुंचा रही नुकसान | These 5 Kitchen Items are Harming Your Health

1. नॉन-स्टिक तवा और पैन

नॉन-स्टिक बर्तनों में इस्तेमाल होने वाली कोटिंग ज्यादा गर्म होने पर जहरीली गैस छोड़ सकती है. रिसर्च के अनुसार, इससे हार्मोनल गड़बड़ी, लिवर डैमेज और इम्यून सिस्टम कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है. खरोंच लगे नॉन-स्टिक बर्तन तुरंत बदलें और तेज आंच पर इस्तेमाल न करें.

2. प्लास्टिक के डिब्बे और बोतलें

प्लास्टिक में रखा गर्म खाना या पानी जहरीले केमिकल्स छोड़ सकता है, जो शरीर में जाकर हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ते हैं. इससे मोटापा, थायरॉइड और फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तन बेहतर विकल्प हैं.

3. रिफाइंड कुकिंग ऑयल

बहुत ज्यादा रिफाइंड तेलों में पोषक तत्व न के बराबर होते हैं और बार-बार गर्म करने पर ये ट्रांस फैट में बदल सकते हैं. यह दिल की बीमारियों और हाई कोलेस्ट्रॉल का बड़ा कारण बन रहा है. सरसों, मूंगफली या कोल्ड-प्रेस्ड तेल का सीमित इस्तेमाल करें.

4. पैकेज्ड मसाले और रेडी मिक्स

आजकल इस्तेमाल होने वाले कई मसालों में रंग, प्रिजरवेटिव और फ्लेवर बढ़ाने वाले केमिकल्स पाए जाते हैं. लंबे समय तक सेवन करने से पेट, लिवर और किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. घर में साबुत मसाले पीसकर इस्तेमाल करें.

5. एल्युमिनियम फॉयल और बर्तन

गर्म और खट्टे खाने के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम भोजन में घुल सकता है. यह दिमाग से जुड़ी बीमारियों और हड्डियों की कमजोरी से जोड़ा जा रहा है. स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन ज्यादा सुरक्षित हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)