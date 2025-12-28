विज्ञापन

मदर इंडिया का बिरजू, कभी झुग्गियों में था रहता, डायरेक्टर ने लिया गोद, बनाया रातोंरात सुपरस्टार

झुग्गियों से स्टारडम तक का सफर 'मदर इंडिया' के 'बिरजू' यानी साजिद खान के लिए कुछ अलग रहा, जिसमें उनके पिता महबूब खान ने अहम भूमिका निभाई. 

मुंबई की झुग्गियों से निकलकर हिंदी सिनेमा से हॉलीवुड तक का सफर तय करना आसान नहीं, लेकिन एक बच्चे ने यह कर दिखाया. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की अमर क्लासिक 'मदर इंडिया' में छोटे 'बिरजू' का यादगार किरदार निभाने वाले अभिनेता साजिद खान की. महबूब खान की इस मशहूर फिल्म ने साजिद को रातोंरात स्टार बना दिया था. बाद में वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए और कई बड़ी फिल्मों में काम किया. 28 दिसंबर को दिवंगत अभिनेता की जयंती है. बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म 'मदर इंडिया' में छोटे बिरजू का किरदार निभाने वाले अभिनेता साजिद खान निर्देशक महबूब खान के दत्तक पुत्र थे. साजिद का सफर झुग्गी-झोपड़ियों से महल तक का रहा. गरीबी में जन्मे साजिद को महबूब खान ने गोद लिया था और उन्हें स्टार बनाया. 

मदर इंडिया का बिरजू बना ये एक्टर

साजिद खान का जन्म 28 दिसंबर 1951 को मुंबई की झुग्गियों में हुआ था. महबूब खान 'मदर इंडिया' फिल्म के लिए एक शरारती बच्चे की तलाश कर रहे थे, जो सुनील दत्त के किरदार बिरजू का बचपन निभा सके. उनकी नजर साजिद पर पड़ी. साजिद ने छोटे बिरजू का रोल इतनी सहजता से निभाया कि फिल्म ऑस्कर नामांकन तक पहुंच गई. फिल्म में बिरजू एक विद्रोही और मजबूत इरादों वाला लड़का है, जो अपनी मां (नरगिस) के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है.

महबूब खान ने लिया था साजिद खान को गोद

छोटे बिरजू के सीन्स में साजिद की मासूमियत और शरारतें दर्शकों को बहुत पसंद आईं. जानकारी के अनुसार बिरजू के रोल के लिए उन्हें उस समय 750 रुपए मिले थे. फिल्म की सफलता के बाद महबूब खान और उनकी पत्नी सरदार अख्तर ने साजिद को गोद ले लिया और उनका नाम साजिद खान रखा. महबूब खान ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला. 1962 में आई महबूब खान की आखिरी फिल्म 'सन ऑफ इंडिया' में साजिद ने मुख्य भूमिका निभाई. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन साजिद की एक्टिंग की तारीफ हुई. 

साजिद खान ने विदेशों में पाई शोहरत

इसके बाद साजिद अमेरिका चले गए और वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई. साल 1966 की हॉलीवुड फिल्म 'माया' में जे नॉर्थ के साथ सह-कलाकार बने. फिल्म हिट हुई और इसी नाम की टीवी सीरीज भी बनी, जिसमें 18 एपिसोड थे. साजिद अमेरिका में टीन आइडल बन गए. फिलीपींस में भी वे बहुत लोकप्रिय हुए और वहां 'माई फनी गर्ल', 'द सिंगिंग फिलीपीना' जैसी फिल्में कीं। भारत में वे 'हीट एंड डस्ट' जैसी फिल्म में नजर आए. 

दो शादियां कीं.

साजिद की निजी जिंदगी भी दिलचस्प रही. उन्होंने दो शादियां कीं. पहली शादी से उनका बेटा समीर है. बाद में वह केरल आकर बस गए, जहां उन्होंने दूसरी शादी की. फिल्मों से दूर रहकर वह परोपकार या सोशल वर्क में लगे रहे. लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद 22 दिसंबर 2023 को 71 साल की उम्र में केरल के अलप्पुझा जिले में उनका निधन हो गया.

