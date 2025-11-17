7 flours to include in diet during winter season: सर्दियों का मौसम आते ही हमारे खान-पान में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं. तापमान घटने पर शरीर को ज़्यादा ऊर्जा, गर्माहट और पोषण की आवश्यकता होती है. ऐसे में सबसे पहले बात आती है रोटी या आटे की—क्योंकि भारतीय भोजन में आटा मुख्य भूमिका निभाता है. गर्मियों में जहां गेहूं की रोटी हल्की और उपयुक्त मानी जाती है, वहीं सर्दियों में कुछ अन्य आटे शरीर को ज्यादा गर्माहट देते हैं और ऊर्जा भी लंबे समय तक बनाए रखते हैं.

तो आइए विस्तार से जानते हैं कि सर्दियों में कौन सा आटा खाना चाहिए, किन आटों को मिलाकर रोटी बनानी चाहिए और इनके क्या फायदे हैं.

सर्दियों में कौन सा आटा खाना चाहिए? | 7 flours to include in diet during winter season

1. बाजरे का आटा (Bajra Flour) – सर्दियों का “सुपरफूड”

सर्दियों में सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक आटे में बाजरा का नाम सबसे ऊपर आता है. बाजरा शरीर के तापमान को बढ़ाता है और लंबे समय तक गर्माहट बनाए रखता है.

बाजरे का आटा खाने के फायदे:

इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो पाचन ठीक रखता है.

आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर, जिससे खून की कमी दूर होती है.

वजन नियंत्रित रखने में मददगार.

थायराइड और डायबिटीज मरीज भी मात्रा देखकर खा सकते हैं.

देसी घी के साथ बाजरे की रोटी बेहद पौष्टिक होती है.

सर्दियों में क्यों ज़रूरी?

बाजरा धीरे-धीरे पचता है, जिससे शरीर को स्थिर ऊर्जा मिलती है और ठंड में कमजोरी नहीं होती.

2. मक्के का आटा (Corn Flour) – स्वाद और गर्माहट दोनों

मक्के की रोटी सर्दियों की पहचान मानी जाती है. खासकर उत्तर भारत और पंजाब में यह परंपरागत भोजन है.

मक्के का आटा खाने के फायदे:

शरीर में गर्मी बढ़ाता है.

इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होते हैं.

ऊर्जा जल्दी देता है, इसलिए सर्दियों में थकान कम होती है.

सरसों के साग के साथ इसका स्वाद लाजवाब माना जाता है.

किसके लिए अच्छा?

जिन्हें ठंड ज्यादा लगती है या जल्दी कमजोरी महसूस होती है, वे मक्के की रोटी को आहार में जरूर शामिल करें.

Photo Credit: Unsplash

3. ज्वार का आटा (Jowar Flour) – पाचन के लिए श्रेष्ठ

ज्वार एक ऐसा अनाज है जो शरीर को हल्की गर्माहट देता है लेकिन भारीपन नहीं करता. सर्दियों में इसे आटे के रूप में खाना बेहद लाभकारी है.

ज्वार का आटा खाने के फायदे:

ग्लूटेन-फ्री, इसलिए एलर्जी वाले लोग भी खा सकते हैं.

वजन कम करने वालों के लिए बेहतरीन—क्योंकि यह जल्दी पच जाता है.

फाइबर अधिक होने से कब्ज नहीं होती.

ऊर्जा देता है लेकिन शरीर गरम भी रखता है.

कैसे खाएं?

ज्वार की रोटी को मिलाजुला आटा बनाकर भी बनाया जा सकता है.

4. रागी (मड़ुआ) का आटा (Ragi/Finger Millet Flour)

रागी को भारतीय सुपरफूड कहा जाता है. यह दक्षिण भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है, और सर्दियों में इसका सेवन और भी उपयोगी हो जाता है.

रागी (मड़ुआ) का आटा खाने के फायदे:

कैल्शियम का बेहद समृद्ध स्रोत, हड्डियाँ मजबूत करता है.

शरीर में गर्मी बनाए रखता है.

डायबिटीज मरीजों के लिए हेल्दी.

बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए उत्तम.

रागी का सेवन कैसे करें?

रागी रोटी, रागी पराठा, रागी दलिया, रागी चीला बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं. यह सर्दियों में यह शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत बनाता है.

Photo Credit: Meta (AI)

5. मल्टीग्रेन आटा – सबसे संतुलित विकल्प

आजकल लोग गेहूं में 3–4 तरह के आटे मिलाकर मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं. सर्दियों में यह बहुत उपयोगी होता है क्योंकि यह सभी अनाजों का लाभ एक साथ देता है.

इसमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं: बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, रागी, सोया, अलसी.

मल्टीग्रेन आटा खाने के फायदे:

पाचन अच्छा करता है

ऊर्जा लंबे समय तक बनाए रखता है

विटामिन और मिनरल्स में भरपूर

सर्दियों की कमजोरी दूर करता है

डायबिटीज मरीजों के लिए बेहतर विकल्प

मल्टीग्रेन आटा सर्दियों में भोजन को संतुलित और पोषक बनाता है.

Also Read: सर्दियों में क्या खाएं और क्या पिएं? जानिए ठंड में शरीर कैसे गर्म रखें

6. चना और सत्तू का आटा (Chana Flour/Sattu)

हालांकि सत्तू को गर्मियों का पेय माना जाता है, लेकिन सर्दियों में चने के आटे की रोटी बेहद पौष्टिक और फायदेमंद है.

चना और सत्तू का आटा खाने के फायदे:

प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत

शरीर को मजबूत बनाता है

गैस और पाचन सुधारता है

ठंड में ऊर्जा देता है

इसे गेहूं या बाजरे के आटे में मिलाकर खाना अच्छा होता है.

7. कुट्टू और सिंघाड़े का आटा (Buckwheat & Water Chestnut Flour)

ये दोनों आटे शरीर को गर्म रखते हैं और विशेष रूप से सर्दियों में त्योहारों या व्रत के समय खाए जाते हैं.

कुट्टू और सिंघाड़े का आटा खाने के फायदे:

ग्लूटेन-फ्री

पेट में भारीपन नहीं करते

गर्माहट बढ़ाते हैं

पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं

सर्दियों में कौन सा आटा सबसे बेहतर है?

अगर आप पूरे मौसम के लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं तो -

बाजरा + ज्वार + चना + गेहूं

का मिश्रण सबसे संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. यह शरीर को गर्म रखता है, पाचन सुधारता है, ऊर्जा देता है और पोषण बढ़ाता है. साथ ही यह रोटी भी नरम बनाता है और स्वाद में भी अच्छा लगता है.

सर्दियों में आटा कैसे खाएं?

रोटी में थोड़ा सा देसी घी लगाएं, इससे आटा और अधिक पौष्टिक और सुपाच्य बनता है.

आटे में अजवाइन, मेथी या हरी सब्जियां मिलाएं.

दोपहर के समय भारी आटा (बाजरा/मक्का) और रात में हल्का आटा (ज्वार/गेहूं) लें.

हर 3–4 दिन में आटा बदलें ताकि शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सकें.

सर्दियों में ऐसा आटा चुनना चाहिए जो शरीर को गर्म रखे, पोषण दे और ऊर्जा भी बढ़ाए. बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, चना आटा और मल्टीग्रेन आटा सर्दियों के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं. इन आटों से बनी रोटियां न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि ठंड से बचाने में भी मदद करती हैं. संतुलित आहार, सही आटा और थोड़ा-सा देसी घी सर्दियों में आपके स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रख सकता है.

FAQs

1. सर्दियों में सबसे अच्छा आटा कौन सा माना जाता है?

सर्दियों में बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और चना आटा सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं और ऊर्जा ज्यादा देते हैं.

2. क्या बाजरे की रोटी सर्दियों में रोज खाई जा सकती है?

हाँ, बाजरे की रोटी सप्ताह में 3–4 दिन खाई जा सकती है. यह फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर है और ठंड में शरीर को गर्म रखती है.

3. क्या मल्टीग्रेन आटा सर्दियों में फायदेमंद है?

बिल्कुल. मल्टीग्रेन आटे में बाजरा, ज्वार, चना, रागी जैसे अनाज होते हैं, जिससे यह सर्दियों में ऊर्जा, गर्माहट और पोषण का संतुलित स्रोत बनता है.

4. सर्दियों में रात के खाने में कौन सा आटा खाना बेहतर है?

रात के खाने में ज्वार या गेहूं में मिला हुआ ज्वार/चना आटा हल्का और सुपाच्य माना जाता है. दिन में बाजरा और मक्का अधिक उपयुक्त हैं.

5. क्या डायबिटीज के मरीज सर्दियों वाले आटे खा सकते हैं?

हाँ, बाजरा, ज्वार, रागी और चना आटा डायबिटीज मरीजों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. फिर भी मात्रा डॉक्टर की सलाह अनुसार रखें.

6. क्या मक्के की रोटी सर्दियों में सभी को खानी चाहिए?

मक्के की रोटी सर्दियों में फायदेमंद है, पर यह थोड़ी भारी होती है. गैस या एसिडिटी वाले लोग इसे बाजरा या ज्वार के साथ मिलाकर खाएं.

7. सर्दियों में आटे में क्या मिलाया जाए?

अजवाइन, मेथी पत्ती, लहसुन या चना आटा मिलाने से आटा और भी पौष्टिक, सुपाच्य और गर्माहट देने वाला बन जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)