ये भारतीय फल है ब्लूबेरी का सबसे सस्ता विकल्प, कम दाम में महंगे फल वाले सारे फायदे

Blueberry Alternatives in India: ब्लूबेरी को सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन इसकी कीमत इसे आम लोगों की पहुंच से दूर कर देती है. क्या भारत में कोई ऐसा फल है जो ब्लूबेरी जितना ही फायदेमंद हो और वो भी सस्ते में?

जामुन को ब्लूबेरी का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है.

Jamun vs Blueberry: ब्लूबेरी को स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाता है. इसे एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस माना जाता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. कहते हैं अगर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना है तो ब्लूबेरी का सेवन करें. ये न स्किन बल्कि दिल से लेकर दिमाग तक को हेल्दी रखता है. लेकिन, ब्लूबेरी आमतौर पर महंगी होती है और भारत में आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती. तो सवाल उठता है क्या कोई भारतीय फल है जो ब्लूबेरी का सस्ता और असरदार विकल्प बन सकता है? चलिए जानते हैं उस फल के बारे में जो आपको ब्लूबेरी जितने फायदे कम दाम पर दे सकता है.

ब्लूबेरी को टक्कर देता भारत का देसी सुपरफूड जामुन

जामुन को अक्सर गर्मियों में खाया जाता है और इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है. लेकिन, इसके पीछे छुपे हैं कई ऐसे गुण जो इसे ब्लूबेरी का बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर

जामुन में एंथोसायनिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लूबेरी में भी होते हैं. ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे कैंसर, हार्ट डिजीज और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है. जामुन का रंग भी गहरा बैंगनी होता है, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट लेवल को दर्शाता है.

डायबिटीज में फायदेमंद

जामुन का बीज और गूदा दोनों ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. इसमें पाया जाता है जंबोलिन नामक तत्व, जो इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाता है. ब्लूबेरी भी डायबिटीज में फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन जामुन एक लोकल और सस्ता विकल्प है.

दिमाग और याददाश्त के लिए अच्छा

जामुन में ऐसे तत्व होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. यह याददाश्त बढ़ाने, तनाव कम करने और दिमाग को तेज रखने में मदद करता है. ब्लूबेरी को भी ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन जामुन में समान गुण मौजूद हैं.

कीमत और उपलब्धता

ब्लूबेरी की कीमत 1500 से 2500 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. वहीं जामुन 50 से 150 रुपये प्रति किलो में आसानी से गर्मियों में हर जगह मिल जाता है. जामुन को ताजा, जूस, पाउडर या बीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

पाचन और त्वचा के लिए फायदेमंद

जामुन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है. इसमें मौजूद विटामिन C और आयरन त्वचा को चमकदार और साफ रखने में मदद करते हैं. ब्लूबेरी भी स्किन हेल्थ के लिए मशहूर है, लेकिन जामुन में भी वही गुण मौजूद हैं.

कैसे करें जामुन का सेवन?

  • जामुन को सुबह खाली पेट खा सकते हैं.
  • जामुन का बीज सुखाकर उसका पाउडर बनाएं और रोज एक चम्मच लें.
  • जामुन का जूस बनाकर पी सकते हैं.
  • जामुन की चटनी या सलाद में मिलाकर स्वाद और सेहत दोनों पाएं.

ब्लूबेरी भले ही विदेशी सुपरफूड हो, लेकिन भारत में मौजूद जामुन उसके बराबर ही ताकतवर और फायदेमंद फल है. यह न सिर्फ सस्ता है, बल्कि डायबिटीज, दिल, दिमाग और त्वचा के लिए भी उतना ही असरदार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

