विज्ञापन
विशेष लिंक

आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें गाजर वाले गुलाब जामुन, नोट करें रेसिपी

Carrot Gulab Jamun Recipe: मीठे का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और स्वाद के साथ सेहतमंद भी रहना चाहते हैं, तो गाजर के गुलाब जामुन बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें गाजर वाले गुलाब जामुन, नोट करें रेसिपी
Gajar Gulab Jamun Recipe: गाजर वाले गुलाब जामुन कैसे बनाएं.

Carrot Sweet Recipe: अक्सर हममें से ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं. ठंड का मौसम आते ही मीठे के अनगिनत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जो स्वाद के साथ सेहतमंद भी है. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि इसे विंटर स्पेशल फ्रेश गाजर से बनाया जाता है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गाजर का हलवा बता रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं. हम बात कर रहे हैं गाजर से बने गुलाब जामुन की. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं गाजर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन.

कैसे बनाएं गाजर के गुलाब जामुन- (How To Make Gajar Gulab Jamun Recipe)

सामग्री-

  • उबली और कद्दूकस की गाजर
  • खोया
  • चीनी
  • घी
  • इलायची पाउडर
  • केसर पाउडर
  • घी तलने के लिए
  • चाशनी के लिए-
  • चीनी
  • पानी
  • इलायची पाउडर
  • केसर पाउडर

विधि-

गाजर वाले गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को उबालकर कद्दूकस कर लें. 
इसमें खोया, चीनी, घी, इलायची पाउडर और केसर पाउडर के साथ मिलाएं. गाजर मिश्रण को गुलाब जामुन के आकार में बनाएं. गुलाब जामुन को तेल या घी में तलें जब तक कि वे गोल्डन न हो जाएं. चीनी, पानी, इलायची पाउडर और केसर पाउडर को मिलाकर चाशनी बनाएं. तले हुए गुलाब जामुन को चाशनी में डालें और कुछ मिनट के लिए रखें. गाजर के गुलाब जामुन तैयार हैं. गरमा गरम मजे लें. 

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: विटामिन डी की कमी को दूर करने ही नहीं स्वाद में भी जबरदस्त है दही मशरूम की सब्जी, नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

गाजर खाने के फायदे- (Gajar Khane Ke Fayde)

गाजर में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, बीटा-कैरोटीन, पोटैशियम एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स जैसे गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. अगर आप भी रोजाना गाजर का सेवन करते हैं, तो ठंड के मौसम में कई समस्याओं से बच सकते हैं. इसे आंखों की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Carrot Gulab Jamun Recipe, Gajar Gulab Jamun, Gajar Gulab Jamun Khane Ke Fayde, Gajar Gulab Jamun Kaise Banaye, Winter Special Sweet, Indian Dessert, Homemade Gulab Jamun
Get App for Better Experience
Install Now