आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें गाजर वाले गुलाब जामुन, नोट करें रेसिपी

Carrot Sweet Recipe: अक्सर हममें से ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं. ठंड का मौसम आते ही मीठे के अनगिनत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जो स्वाद के साथ सेहतमंद भी है. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि इसे विंटर स्पेशल फ्रेश गाजर से बनाया जाता है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गाजर का हलवा बता रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं. हम बात कर रहे हैं गाजर से बने गुलाब जामुन की. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं गाजर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन.

कैसे बनाएं गाजर के गुलाब जामुन- (How To Make Gajar Gulab Jamun Recipe)

सामग्री-

उबली और कद्दूकस की गाजर

खोया

चीनी

घी

इलायची पाउडर

केसर पाउडर

घी तलने के लिए

चाशनी के लिए-

चीनी

पानी

इलायची पाउडर

केसर पाउडर

विधि-

गाजर वाले गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को उबालकर कद्दूकस कर लें.

इसमें खोया, चीनी, घी, इलायची पाउडर और केसर पाउडर के साथ मिलाएं. गाजर मिश्रण को गुलाब जामुन के आकार में बनाएं. गुलाब जामुन को तेल या घी में तलें जब तक कि वे गोल्डन न हो जाएं. चीनी, पानी, इलायची पाउडर और केसर पाउडर को मिलाकर चाशनी बनाएं. तले हुए गुलाब जामुन को चाशनी में डालें और कुछ मिनट के लिए रखें. गाजर के गुलाब जामुन तैयार हैं. गरमा गरम मजे लें.

गाजर खाने के फायदे- (Gajar Khane Ke Fayde)

गाजर में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, बीटा-कैरोटीन, पोटैशियम एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स जैसे गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. अगर आप भी रोजाना गाजर का सेवन करते हैं, तो ठंड के मौसम में कई समस्याओं से बच सकते हैं. इसे आंखों की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)