विज्ञापन
विशेष लिंक

रोज सुबह नीम की पत्तियां चबाने से दूर होते हैं ये रोग, बढ़ती उम्र के साथ दिखेंगे जवां, पढ़ें गजब फायदे

Neem Ke Patte Chabane Ke Fayde: नीम की पत्तियों को रोजाना चबाने से शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है. आइए यहां जानते हैं रोज नीम की पत्तियों को चबाने के गजब फायदों के बारे में.

Read Time: 4 mins
Share
रोज सुबह नीम की पत्तियां चबाने से दूर होते हैं ये रोग, बढ़ती उम्र के साथ दिखेंगे जवां, पढ़ें गजब फायदे
Benefits of Chewing Neem Leaves: नीम के पत्ते चबाने के शानदार फायदे.

Neem Leaves Health Benefits: नीम एक ऐसा पेड़ जिसे आयुर्वेद में आरोग्य का खजाना कहा गया है. इसकी पत्तियां भले ही स्वाद में कड़वी हों, लेकिन इनके फायदे इतने ज्यादा हैं कि कड़वाहट भी मीठी लगने लगे. भारत में नीम का इस्तेमाल सदियों से दवाओं, स्किन केयर और घरेलू नुस्खों में होता आया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नीम की पत्तियों को रोजाना चबाने से शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है? आज हम जानेंगे कि नीम की पत्तियां चबाने से क्या-क्या फायदे होते हैं, कैसे इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: किचन में मौजूद ये मसाले मोटापे के हैं दुश्मन, पेट की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला कर निकाल देंगे बाहर

नीम की पत्तियां चबाने से क्या होता है? (What Happens if You Chew Neem Leaves?)

नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं. ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं. इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन C जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.

नीम के पत्ते चबाने के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Chewing Neem Leaves)

1. इम्यूनिटी बढ़ाता है

रोजाना नीम की 4–5 पत्तियां चबाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

2. स्किन को बनाता है साफ और ग्लोइंग

नीम की पत्तियां खून को साफ करती हैं, जिससे पिंपल्स, एक्ने और स्किन एलर्जी कम होती है. नीम चबाने से स्किन में नेचुरल ग्लो आता है.

ये भी पढ़ें: आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में झटपट बनाएं रवा इडली, नोट करें आसान रेसिपी

Latest and Breaking News on NDTV

3. डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार

नीम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक होता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक नेचुरल सपोर्ट हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

4. पाचन तंत्र को सुधारता है

नीम की पत्तियां पेट के कीड़े मारती हैं और कब्ज, गैस जैसी समस्याओं को दूर करती हैं, भूख बढ़ाने में भी बहुत मददगार मानी जाती हैं.

ये भी पढ़ें: इन 6 लोगों को जरूर करना चाहिए किचन में मौजूद इस मसाले का सेवन

5. मुंह की सफाई और सांस की बदबू से राहत

नीम चबाने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं. सांस की बदबू, मसूड़ों की सूजन और मुंह के छाले से राहत पाने में भी मददगार है. 

6. बालों के लिए फायदेमंद

नीम की पत्तियों का सेवन बालों की जड़ों को मजबूत करता है. डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी समस्याओं में सुधार लाता है.

कब और कैसे चबाएं?

  • सुबह खाली पेट 4–5 ताज़ी नीम की पत्तियां चबाएं.
  • अगर स्वाद बहुत कड़वा लगे, तो हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं.
  • हफ्ते में 3–4 बार सेवन करना पर्याप्त है.

इन बातों का रखें ख्याल:

  • गर्भवती महिलाएं नीम का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें.
  • ज्यादा मात्रा में नीम चबाना नुकसानदायक हो सकता है, संतुलन जरूरी है.
  • अगर एलर्जी या कोई रिएक्शन हो, तो तुरंत सेवन बंद करें.

नीम की पत्तियां भले ही स्वाद में कड़वी हों, लेकिन इनके फायदे मीठे हैं. ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं और शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाती हैं. अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो नीम को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Chewing Neem Leaves, Neem Leaves Benefits, Neem Leaves Health Benefits, Neem Ke Patte Chabane Ke Fayde, Neem Leaves For Diabetes
Get App for Better Experience
Install Now