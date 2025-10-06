क्या आप जानते हैं रोज पीनट बटर खाने से क्या होता है?

Peanut Butter Benefits In Hindi: ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा टोस्ट और ब्रेड में बटर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं. इसलिए वो रेगुलर बटर की जगह पीनट बटर जैसे हेल्दी ऑप्शन चुन रहे हैं. क्या आप जानते हैं पीनट बटर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. इसे मूंगफली से तैयार किया जाता है और सबसे अच्छी बात ये हैं कि इसे आसानी से आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-बी3, विटामिन-बी6, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, विटामिन-बी5, आयरन, पोटैशियम, ज़िंक और सेलेनियम जैसे गुण पाए जाते हैं, तो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने के फायदे और घर पर कैसे करें तैयार.

घर पर कैसे बनाएं पीनट बटर- (How To Make Peanut Butter At Home)

सामग्री-

भुनी मूंगफली

तेल मूंगफली का तेल या नारियल का तेल

नमक (वैकल्पिक)

शहद या चीनी

विधि-

घर पर पीनट बटर बनाने के लिए भुनी हुई मूंगफली को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें और इसे पीसना शुरू करें. मूंगफली को पीसते समय इसमें तेल मिलाएं और पीसना जारी रखें. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें नमक और शहद मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. पीनट बटर को तब तक पीसें जब तक कि यह स्मूथ और क्रीमी न हो जाए. पीनट बटर तैयार है और इसे ब्रेड, टोस्ट, या पराठा के साथ खा सकते हैं.

पीनट बटर खाने के फायदे- Peanut Butter Khane Ke Fayde:

पीनट बटर में पॉलीअनसैचुरेटेड पाया जाता है, जो शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है. रोजाना इसके सेवन से आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती हैं. क्योंकि इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इतना ही नहीं ये वजन को घटाने में भी मदद कर सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने का काम कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)