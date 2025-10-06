विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: आंवला मुरब्बा नहीं एक बार ट्राई करें गाजर का मुरब्बा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले

Gajar Ka Murabba: आपने आंवले का मुरब्बा तो खूब खाया होगा. लेकिन क्या कभी ट्राई किया है गाजर का मुरब्बा. अगर नहीं तो एक बार जरूर करें ट्राई.

Gajar Ka Murabba: कैसे बनाएं गाजर का मुरब्बा.

Gajar Murabba Recipe: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं. अगर आप भी मुरब्बा खाने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको आंवला मुरब्बा नहीं बल्कि, गाजर से बने मुरब्बा रेसिपी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आप आसानी से कम समय में बना सकते हैं. गाजर सर्दियों के मौसम में आने वाली एक मौसमी सब्जी है. इससे कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं. गाजर में विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, विटामिन के1, पोटैशियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी6, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं गाजर का मुरब्बा.

कैसे बनाएं गाजर का मुरब्बा- (How To Make Gajar Ka Murabba)

सामग्री-

  • गाजर
  • चीनी
  • नींबू
  • इलायची पाउडर
  • केसर (वैकल्पिक) 

विधि-

गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैन्च की हुई गाजर में छेद कर दें. इन गाजर को नॉन-स्टिक पैन में रखें, और ढककर पकाने के लिए पर्याप्त पानी डालें. चीनी और नींबू का रस मिलाएं और इसे कुछ देर तक पकने दें. मिश्रण को बिच-बिच में हिलाते रहें और इसे तब तक पकने दें जब तक कि चाशनी एक-धागे की न आ जाए. अब इसमें केसर और इलायची डालें और गाजर के नरम होने तक पकाएं. ठंडा कर एक ग्लास जार में स्टोर करें और मजे लें.

Photo Credit: Ians

गाजर खाने के फायदे- (Gajar Khane Ke Fayde)

फ्रेश गाजर का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आप इसे सलाद, सूप और हलवा के रूप में भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके सेवन से स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. इससे आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं ये पाचन के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

