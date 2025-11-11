हरी मटर में कौन सा विटामिन होता है?

Green Peas Benefits In Winter: ठंड के मौसम में तरह-तरह की सब्जियां आपको खाने को मिलेंगी जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती हैं और हरी मटर भी उन्हीं में से एक है. वैसे तो हरी मटर आपको पूरे साल मिलेगी लेकिन फ्रेश नहीं कोल्ड स्टोर में. स्वाद की बात करें तो फ्रेश हरी मटर (Matar Ke Fayde) का स्वाद ही अलग होता है. मटर से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसमें आयरन, जिंक, मैगनीज और कॉपर मौजूद होता है. इतना ही नहीं एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और क्यों करना चाहिए इसका सेवन.

हरी मटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है- (Which vitamin Does in green peas) ?

विटामिन सी- हरी मटर में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार हैं.

विटामिन ए- हरी मटर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए आंखों के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

बी विटामिन- ये खाने को एनर्जी में बदलने में मदद कर सकते हैं.

विटामिन के- हरी मटर में विटामिन के भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होता है.

हरी मटर को कैसे करें डाइट में शामिल- (How To Add Matar In Diet)

1. सूप-

ठंड के मौसम में सूप का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. हरी मटर को सूप में मिलाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. स्टिर-फ्राई-

हरी मटर को स्टिर-फ्राई में मिलाकर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ऑप्शन बना सकते हैं.

3. पास्ता-

हरी मटर को पास्ता में मिलाकर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ऑप्शन बना सकते हैं.

5. फ्राइड राइस-

हरी मटर को फ्राइड राइस में मिलाकर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ऑप्शन बना सकते हैं.

