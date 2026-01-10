विज्ञापन
विशेष लिंक

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी मटर पुलाव, नोट कर लें आसान रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप भी बच्चे के लिए सुबह की जल्दी में लंच बनाने के लिए उठते हैं तो आज हमारे पास एक ऐसी रेसिपी है जो महज 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी मटर पुलाव, नोट कर लें आसान रेसिपी
Matar Pulao Recipe: बच्चों के लिए बनाएं टेस्टी मटर पुलाव.

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप भी बच्चे के लिए सुबह की जल्दी में लंच बनाने के लिए उठते हैं तो आज हमारे पास एक ऐसी रेसिपी है जो महज 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी. ये खाने में स्वादिष्ट और बनाने में बेहद आसान है. तो चलिए जानते हैं मटर पुलाव बनाने की आसान सी रेसिपी. 

मटर पुलाव बनाने के लिए सामग्री 

  • चावल - 1 कटोरी
  • हरी मटर - 1 कटोरी
  • प्याज- 1
  • खड़े मसाले-1 तेज पत्ता
  • लौंग - 3 से 4
  • काली मिर्च - 3 से 4
  • जीरा - आधी छोटा चम्मच
  • हरी मिर्च - 3-4 
  • नमक - स्वादानुसार
  • लाल मिर्च - आधी छोटा चम्मच
  • पानी - 2 कटोरी
  • तेल 

मटर पुलाव बनाने की रेसिपी

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के टिफिन में बनाएं टेस्टी सूजी-दही के अप्पे, नोट करें रेसिपी

मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से धोकर रख दें. अब कुकर में तेल डालें इसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता डालें और हल्का सा चटकनें दें. इसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर फ्राई करें और प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हरी मटर और राइस डालें और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर के कुछ देर फ्राई करें और फिर नमक और पानी डालकर सीटी लगा लें. मीडियम आंच पर गैस को रखें और एक सीटी आने पर कुकर को बंद कर दें. गैस निकल जाने के बाद कुकर का ढ़क्कन खोलें और पुलाव को पैक करें. आप इसके साथ रायता और चटनी भी दे सकते हैं. इसके साथ पुलाव का स्वाद और ज्यादा आएगा. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Matar Pulao Recipe, How To Make Matar Pulao, Kids Lunchbox Recipe, Quick Lunchbox Recipe
Get App for Better Experience
Install Now