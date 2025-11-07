आज डिनर में क्या बनाऊं: पराठा खाने के हैं शौकीन तो एक बार जरूर ट्राई करें मटर का स्वादिष्ट पराठा, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले, नोट करें रेसिपी

विज्ञापन
Matar Ka Paratha: भारत में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक में पराठा खाए और पसंद किए जाते हैं. शायद यही कारण हैं कि यहां आपको पराठा की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. अगर आप डिनर में क्या बनाऊं इस चीज को लेकर हैं परेशान तो एक बार जरूर ट्राई करें मटर का स्वादिष्ट पराठा.

Matar Ka Paratha: कैसे बनाएं मटर का पराठा.

Matar Ka Paratha: भारतीय घरों में सुबह से लेकर शाम तक आपको पराठे खाने को मिलेंगे. सर्दियों का मौसम आते ही तरह-तरह जैसे, मूली, गोभी, मेथी आदि के पराठे आपको खाने को मिल जाएंगे. पराठे की वैराइटी की कमी नहीं इसे आप अपनी च्वाइस के अनुसार खा सकते हैं. आपने आलू का पराठा, गोभी का पराठा, अचारी पराठा, पनीर का पराठा और मसाला पराठा तो जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन क्या कभी मटर का पराठा ट्राई किया है, अगर नहीं तो एक बार जरूर करें ट्राई. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं मटर का पराठा.

कैसे बनाएं मटर का पराठा- (How To Make Matar Ka Paratha)

सामग्री-

  • गेहूं का आटा
  • मटर (छीले और उबले हुए)
  • घी
  • जीरा
  • नमक
  • गरम मसाला पाउडर
  • काली मिर्च पाउडर
  • धनिया पत्ती (कटी हुई)
  • पानी (आटा गूंथने के लिए)

विधि-

मटर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक, और घी मिलाएं.  इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. आटे को कुछ मिनट तक गूंथने के बाद, इसे रख दें. एक पैन में घी गरम करें और इसमें जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तो इसमें उबले हुए मटर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और धनिया पत्ती डालकर मिलाएं. इसे कुछ मिनट तक पकाएं. आटे को 2 बराबर भागों में बांट लें. एक भाग को लेकर इसे गोल आकार में बेल लें. इसमें मटर का मिश्रण रखें और चारों तरफ से बंद कर दें. एक तवे को गरम करें और पराठा सेंकें. पराठा को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें.  इसमें घी आपनी पसंद से ज्यादा या कम लगा सकते हैं. गरम पराठा को दही, चटनी, या सब्जी के साथ सर्व करें और मजे लें.

मटर पराठा खाने के फायदे- (Matar Ka Paratha Khane Ke Fayde)

1. प्रोटीन- अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप मटर के पराठे को ट्राई कर सकते हैं. 
2. पाचन- मटर में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो इस पराठे का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

