हरी मटर में कौन सा विटामिन होता है और इसे खाने के क्या हैं 5 बड़े फायदे?

Hari matar ke fayde : सर्दियों का मौसम हो और खाने में हरी मटर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. मटर पनीर हो, मटर पुलाव या फिर गरमा-गरम मटर की कचौड़ी, हरी मटर हर डिश का स्वाद बढ़ा देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी सी दिखने वाली ये मटर सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत के मामले में भी आगे है. जी हां, आज हम आपको यहां पर हरी मटर के फायदे और इसमें कौन सा विटामिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे.

कौन से Vitamin मिलते हैं हरी मटर में?

इसमें मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन C, और विटामिन K भरपूर मात्रा में होते हैं. इसके अलावा, इसमें विटामिन B-कॉम्प्लेक्स (खासकर फोलेट) और थियामिन भी पाया जाता है. इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है.

हरी मटर खाने के 5 बड़े फायदे - 5 major benefits of eating green peas

मटर में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत (Immunity) बढ़ाते हैं. इसे खाने से आप सर्दी-जुकाम जैसे इन्फेक्शन से बचे रहते हैं.

अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, तो मटर आपके लिए बहुत अच्छी है. इसमें मौजूद ढेर सारा फाइबर डाइजेशन को सुधारता है और पेट साफ रखने में मदद करता है.

मटर में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर से गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. इससे आपका दिल फिट रहता है और ब्लड प्रेशर (Blood pressure control) भी कंट्रोल में रहता है.

मटर में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होता है और फैट बहुत कम. इसे खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती, जिससे आप फालतू की चीजें खाने से बच जाते हैं और वजन कंट्रोल (is it helpful green pea in weight loss) में रहता है.

विटामिन A और C की वजह से मटर आपकी स्किन और आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. यह चेहरे की झुर्रियों को कम करने और स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करती है.

इस बात का रखें खास ख्याल

हालांकि मटर बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो इसे ज्यादा मात्रा में न खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)