आज क्या बनाऊं: डायबिटीज मरीजों के लिए परफेक्ट है इस अनाज से बनी इडली, नोट करें रेसिपी

How To Make Multigrain Idli: अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं और स्वाद के साथ सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो अपने खाने में इडली को शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसे हेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. दरअसल डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में शुगर के लेवल में उतार-चढ़ाव होता है. इसलिए इसमें खाने-पीने का काफी ध्यान रखना चाहिए. इडली एक साउथ इंडियन डिश है जिसे आज देशभर में खाया और पसंद किया जाता है. आज के समय में आपको इडली की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. डायबिटीज मरीजों के लिए परफेक्ट हैं मल्टीग्रेन इडली. तो चलिए जानते हैं घर पर कैसे करें तैयार और क्या हैं फायदे.

कैसे बनाएं मल्टीग्रेन इडली- (How To Make Multigrain Idli)

सामग्री-

रागी का आटा

बाजरे का आटा

ज्वार का आटा

गेहूं का आटा

उड़द की दाल

मेथी दाना

नमक

तेल

विधि-

मल्टीग्रेन इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में उडद दाल और मेथी के दानों को एक साथ पर्याप्त पानी के साथ, लगभग दो घंटे तक भिगोकर रखें. दाल और मेथी दाने का पानी निकाल कर ब्लेंडर में डालें, इसे आधा कप पानी डालकर स्मूद बैटर बना लें. अब बैटर को एक गहरे बाउल में ट्रांसफर करें और उसमें सारे आटे को नमक के साथ मिलाएं. इसमें एक कप पानी मिलाएं और अच्छी तरह से फेंटें. ढककर रात भर खमीर होने के लिए अलग रखें. खमीर के बाद बैटर को अच्छी तरह से मिलाएं. इडली को जितना संभव हो उतना कम तेल के साथ मोल्ड में डालें एक चम्मच इडली बैटर के साथ सांचों में डालें. इन्हें 10- 15 मिनट के लिए भाप में पकाएं. बचे हुए बैटर के इसी तरह बाकी की इडली बनाएं और सांबर के साथ सर्व करें.

मल्टीग्रेन इडली खाने के फायदे- (Multigrain Idli Khane Ke Fayde)

मल्टीग्रेन इडली खाने से डायबिटीज को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है. इसमें फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अनाज होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को भी कम कर सकते हैं. इतना ही नहीं नाश्ते में इनका सेवन करने से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो इनका सेवन कर सकते हैं. रागी, ज्वार और बाजरा जैसे से बनी इडली के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)