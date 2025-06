बारिश में फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं

Food Poisoning Tips: मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. ये मौसम भीषण गर्मी से तो राहत दिला रहा है साथ ही कई प्रकार की बीमारियों की वजह भी बन रहा है. मानसून के दौरान सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है. क्योंकि खान-पान में जरा सी लापरवाही फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है. जिससे डायरिया, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अगर आप भी इस मौसम में खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को डाइट में शामिल करें.

फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या खाएं- (What to eat to avoid food poisoning)

1. दही-

दही में प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है. प्रोबायोटिक्स वाली चीजें गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है.

2. पानी-

इस मौसम में शरीर में पानी की कमी न होने दें. इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें. आप शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं.

3. उबालकर खाएं-

इस मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कोई भी सब्जी को उबालकर अच्छे से धोकर ही खाएं.

फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या नहीं खाएं- (What not to eat to avoid food poisoning)

1. कच्ची सब्जियां-

इस मौसम में कच्ची सब्जियां खाने से बचें. क्योंकि ऐसा करने से उनमें मौजूद बैक्टीरिया आपको बीमार कर सकते हैं.

2. बासी खाना-

पुराना या खराब हो चुका खाना, जिसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है. इसलिए ऐसे खाने से परहेज करें.

3. मांस-

इस मौसम में कच्चा अधपका मांस खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं.

