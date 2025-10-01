विज्ञापन
क्या केले के साथ काली मिर्च खाने से लिवर डिटॉक्स होता है?

Banana With Black Pepper Empty Stomach: आज हम आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका साथ में सेवन लिवर की हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

क्या हम काली मिर्च के साथ केले खा सकते हैं?

Banana With Black Pepper Empty Stomach: फैटी लिवर डिजीज आज के समय में एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे अमूमन लोग जूझ रहे हैं. खानपान में मिलावट, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन, शराब, धूम्रपान, प्रदूषण और तनाव जैसे कई कारणों की वजह से लिवर पर बोझ बढ़ता जाता है. ऐसे में लिवर को ठीक रखने के लिए इसे डिटॉक्स करना बेहद जरूरी हो जाता है. कई बार लोग तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा फायदे मिल नहीं पाते. ऐसे में सही नुस्खा और उसका सही तरीका जानना बेहद जरूरी है. आज हम आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका साथ में सेवन लिवर की हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

केला और काली मिर्च खाने के क्या फायदे हैं? | Banana With Black Pepper Benefits

केले के फायदे: केला विटामिन B6, पोटेशियम, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल है जो न केवल पाचन क्रिया को सुधारता है, बल्कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है. इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर लिवर पर दबाव को कम करता है और विटामिन B6 लीवर की एंजाइम क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. 

काली मिर्च के फायदे: काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन नामक तत्व एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर की कोशिकाओं से टॉक्सिन्स निकालने में मदद कर सकता है, इतना ही नहीं, नियमित रूप से इसका सेवन पाचन एंजाइम को सक्रिय करने में मदद कर सकता है, जिससे लिवर का बोझ कम किया जा सकता है.

केला और काली मिर्च को साथ खाने के फायदे:

पेट: केले का सेवन पाचन को ठीक रखता है और काली मिर्च पाचन को गति देती है. नियमित रूप से इन दोनों का साथ में सेवन पेट को अच्छा रख सकता है और पाचन ठीक रहने से लिवर पर टॉक्सिन का दबाव कम हो सकता है.

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर: केला और काली मिर्च दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे लिवर की कोशिकाओं को सुरक्षा मिल सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

